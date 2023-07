Gallery. Il primo ipermercato IperTriscount (Gros)

Primo ipermercato per l'insegna IperTriscount (Gros) che apre un punto di vendita all'interno del centro commerciale La Romanina a Roma

I punti di vendita della rete IperTriscount (Gros) conta supermercati e superstore con metrature che spaziano dai 1.300 ai 2.500 mq. Il gruppo ha deciso di ampliare il format puntando sulla formula dell'ipermercato. "Crediamo di poter calibrare la nostra offerta su superfici più ampie che ci consentono di dare una maggiore profondità assortimentale e spazi più comodi dove poter fare la spesa" spiega il responsabile commerciale Alessio Galimberti.

Il claim Qualità + prezzo + quantità sintetizza la filosofia dell'insegna incentrata sulla convenienza.

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita, situato al centro commerciale La Romanina (in via Ferri a Roma), si sviluppa su un'area di 5.500 mq

Presenta corsie larghe 2 metri e mezzo (rispetto al tradizionale metro e mezzo del consueto format)

L'assortimento comprende 18.000 referenze di cui 12 mila per lo scatolame e 6 mila per i freschi

La barriera casse è composta da 16 postazioni,

cliente senza operatore self- checkout

In organico conta 120 dipendenti.

Quasi metà della superficie totale è stata dedicata ai laboratori a vista che fanno parte integrante del percorso, ben visibili dal consumatore che può osservare le varie fasi di preparazione come nel caso dell'ortofrutta, dotata al centro di reparto di uno spazio dove quotidianamente vengono tagliate e porzionate frutta, verdura e ortaggi.

“Il punto di vendita -aggiunge Galimberti- garantisce un’esperienza d’acquisto unica per la clientela, con alcune peculiarità. Ad esempio, tutti i laboratori sono stati realizzati con particolare attenzione, sotto il profilo architettonico, grazie all’abilità dell’architetto Danilo Rinaldi, e sono completamente a vista, per comunicare il massimo della trasparenza e

della genuinità. Due celle espositive, una per la gastronomia e una per la carne, danno alla clientela l’idea della completezza del nostro assortimento".

L'offerta

All’interno del punto di vendita sono presenti tutti i prodotti, carne e salumi, a marchio Nursia, prodotti dal laboratorio del Gruppo IperTriscount,- Ipercarni in esclusiva per i suoi negozi, oltre a tutta la gamma dei prodotti a marchio Consilia.

L'occupazione

“Il nuovo Ipertriscount -affermano Alessandro Stocchi e Federico Graziani, titolari dell'insegna- si caratterizza anche per l'inserimento di nuove figure professionali. Sono ancora in corso di svolgimento i colloqui di lavoro per determinate posizioni professionali all’interno del nuovo ipermercato, soprattutto nei reparti gastronomia, macelleria, pescheria, frutteria. I selezionati seguiranno poi una procedura di formazione interna”.