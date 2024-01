Gallery. Interspar di Este (Aspiag Service) valorizza i micro localismi

Riapre dopo i lavori di restyling il superstore Interspar di Este (Pd) pensato per facilitare l'esperienza di acquisto e valorizzare anche i piccoli produttori con esposizioni e comunicazione mirate

Il superstore Interspar di Este (Pd), locomotiva alimentare del centro commerciale Extense di via Versori 59, gestito direttamente da Aspiag Service dal 1982, è stato rinnovato per facilitare l'esperienza di acquisto e allineare il format all'attuale immagine dell'insegna. Il gruppo, concessionario del marchio Despar per il Triveneto, l'Emilia-Romagna e la

Lombardia, ha prestato grande attenzione ai localismi valorizzati con esposizioni e comunicazione mirate, enfatizzando anche fornitori e produttori attraverso veri e propri racconti di storie di impresa. Infatti, in alcuni reparti sono presenti totem e cartelloni in cui i consumatori possono conoscere direttamente vita, volti e storie dei produttori.

“L’intervento di riqualificazione di questo punto di vendita per noi strategico -commenta Giovanni Taliana, direttore relazioni esterne di Aspiag Service Despar- ci consente di presentare un negozio completamente rinnovato negli spazi e nel format che punta ad offrire ai nostri clienti un’esperienza di acquisto sempre più semplice e intuitiva. Punto di forza è la valorizzazione dei prodotti locali - e oggi anche dei micro-localismi - da sempre al centro della ricerca e dell’attenzione della nostra azienda”.

Le novità del punto di vendita

Lo store è sviluppato su una superficie di 2.500 mq ed è stato articolato per mondi merceologici con una grafica di identificazione più chiara rispetto al passato. Sono state inserite aree a tema in ogni reparto per aumentare e rendere più visibile la proposta commerciale delle promozioni.

Sono stati completamente rinnovati i reparti freschi: spiccano, in particolare, il reparto ortofrutta che mette in risalto, grazie ad un nuovo format, i prodotti del territorio e quelli in promozione a 0,99 euro, il banco servito della macelleria con preparazioni realizzate in loco, il corner pizzeria con pizze e focacce prodotte direttamente nel punto di vendita e la nuova cantina con vini, birre e liquori che valorizzano le produzioni locali.

L’offerta si completa con la presenza di una parafarmacia, che dall’esterno della

galleria si sposta ora all’interno del negozio. Inoltre, nella galleria del centro commerciale è

stato aperto il negozio Amici Animali, il nuovo pet store a insegna Interspar.

I localismi e i micro-localismi

Per enfatizzare le produzioni locali, l'insegna ha creato spazi ad hoc dedicati al marchio Sapori del Territorio per promuovere le filiere locali e far conoscere i produttori dell’area veneta. All’interno del corner dedicato alle produzioni locali, infatti, come già accennato, è stato dedicato ampio spazio ai prodotti regionali del territorio veneto e ad alcuni prodotti esclusivi per questo punto di vendita, provenienti da piccole realtà produttive come nel caso delle azienda agricole Barbetta e Pelosin e il Panificio Chiodarelli. Questa attività, in particolare, rientra in un più articolato progetto di Aspiag Service Despar con il quale si intende dare una vetrina qualificata alle micro-produzioni a chilometro zero che non potrebbero altrimenti trovare spazio nel canale della gdo.