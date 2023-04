Aspiag Service: un 2022 da 2,55 miliardi di euro di fatturato

Crescono del 3% i risultati dell’esercizio di Aspiag Service grazie alle mdd che hanno inficiato per il 29% sulle vendite, ma anche grazie agli investimenti

Aspiag Service pubblica i risultati dell’esercizio 2022 registrando un fatturato di 2,55 miliardi di euro in crescita di tre punti percentuali rispetto all’anno precedente. La concessionaria Despar in Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia sottolinea il ruolo cruciale assunto dalle mdd le cui vendite hanno rappresentato il 29% del totale del fatturato, quota in ascesa del 25,7% per un assortimento di private label che a oggi raggiunge oltre 6.500 referenze.

“Nonostante il perdurare di una congiuntura economica complessa e prospettive ancora di grande incertezza la nostra realtà aziendale è riuscita a consolidare anche per il 2022 la sua posizione di mercato, sviluppando ulteriormente la rete vendita anche in nuove regioni come la Lombardia, creando maggiore occupazione e impegnandosi a mantenere i prezzi di vendita accessibili per i consumatori e, allo stesso tempo, assicurando condizioni favorevoli ai fornitori -commenta Paul Klotz, presidente di Aspiag Service-. Per contrastare i rincari abbiamo ulteriormente implementato la nostra linea di prodotti a marchio S-Budget, una linea di primo prezzo di oltre 500 prodotti che alla convenienza abbina elevati standard di qualità. Il piano di investimenti previsto per il 2023 porterà Despar a sviluppare ulteriormente i suoi negozi per mantenere e rafforzare la vicinanza alla clientela, consentendo al marchio dell’abete di valorizzare ancor più l’unione con i territori dove è presente, promuovendo ed efficientando il miglior dialogo possibile con le istituzioni e le comunità che ci ospitano”.

Aspiag Service punta sulle mdd

Proprio S-Budget è la linea, sviluppata con la collaborazione di Spar, ha avuto un ruolo essenziale sul carrello della spesa dei consumatori, secondo quanto affermano dall’azienda. La gamma comprende 500 prodotti tra food e non food che garantiscono un risparmio medio del 30% consentendo di effettuare una spesa completa con meno di 15 euro, crescendo sul 2021 del 20%.

Continua la strategia di valorizzazione del territorio con il sostegno dei produttori locali e della filiera corta, anche attraverso il brand Sapori del Nostro Territorio che offre un paniere di oltre 6.800 referenze provenienti da oltre 1.000 produttori. In questa ottica, Aspiag Service lavora con le istituzioni nell’attivazione di protocolli regionali volti alla promozione di prodotti locali: si collocano in questo contesto le iniziative come Veneto-The Land of Venice per le denominazioni geografiche della regione, oppure Io sono Fvg per il sostegno dei prodotti friulani, protocolli con il fine ultimo di valorizzazione i prodotti certificati.

Investire sul futuro

Obiettivo raggiunto per il 2022 è stata l’approdo di Aspiag Service in Lombardia, con l’apertura del primo store diretto a insegna Interspar a Mariano Comense (Co), primo tassello di un progetto più ampio che vede lo sviluppo della rete nella regione.

Il 2022 è stato, poi, per Aspiag Service l’anno degli investimenti che hanno superato i 71 milioni di euro e sono stati destinati al consolidamento dell’insegna con sviluppo della rete di vendita e riqualificazione degli store. Nello specifico, sono stati 6 gli opening a gestione diretta a cui si aggiungono 5 nuovi punti di vendita affiliati: la rete ha, così, raggiunto quota 561 negozi, più 6 ristrutturazioni.

Investire sul futuro significa anche crescere con i propri collaboratori che nel 2022 sono cresciuti con l’assunzione di 290 persone. La quota dipendenti sfiora le 9.000 unità di cui il 64% rappresentato da donne.

Sostenibilità

Procede anche la trasformazione green per Aspiag Service che ha implementato nel 2022 la mappatura delle emissioni con l’attivazione di un monitoraggio che permette di quantificare le emissioni dirette e indirette di gas serra relative all’attività aziendale. Concretamente, poi, il Gruppo vanta l’efficientamento dei punti di vendita con classe energetica A3 e A4, a cui si va ad aggiungere il progetto di installazione degli impianti fotovoltaici. Punto particolarmente interessante riguarda ancora una volta l’attenzione al territorio: le scelte di sviluppo della rete vertono anche sulle strategie di recupero e riqualificazione di edifici storici e di aree urbane dismesse.

Il 2022 è stato sostenibile anche dal punto di vista sociale e tra le iniziative più significative di Aspiag Service possiamo annoverare “Il mondo ha bisogno delle donne”, progetto attivo da diverso tempo che sostiene le associazioni impegnate non solo nella promozione dei diritti femminili, ma anche di lotta alla violenza di genere. Inoltre, Aspiag è attiva anche nella lotta allo spreco con le collaborazioni con Last Minute Market e Banco Alimentare.