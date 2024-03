Gallery. Iperal amplia la rete e arriva a Dongo (Co)

Nuovo punto di vendita Iperal a Dongo, in provincia di Como, dove l'insegna inaugura un supermercato di 1.500 mq

Prima apertura dell'anno per Iperal che rafforza la sua presenza in Lombardia con un punto di vendita inaugurato a Dongo (Co), realizzato dal recupero di un’area dismessa occupata precedentemente da capannoni in parte utilizzati da un’attività edilizia ed in parte fatiscenti.

Il supermercato, sviluppato su pianta irregolare, si estende su una superficie di 1.500 mq e rispecchia gli standard dell'insegna con banchi serviti sul perimetro e una presenza di libero servizio a completamento dell'area freschi dove sono attivi i banchi di salumeria, macelleria, pasticceria e panetteria. L'ortofrutta occupa una posizione centrale molto ampia con doppia isola e banchi refrigerati sul perimetro. Il supermercato è dotato di un parcheggio di circa 200 posti auto, sia coperto che scoperto e garantisce un accesso sicuro dalla via provinciale grazie ad una nuova rotatoria.

La sostenibilità

In linea con l'impegno per l'ambiente, la struttura è stata realizzata con materiali eco-compatibili e offre soluzioni per la sostenibilità ambientale: i banchi frigoriferi utilizzano gas refrigerante naturale ed ecologico, mentre l'impianto di illuminazione a led contribuisce a ridurre i consumi energetici. Una parte significativa dell'energia elettrica necessaria è autoprodotta grazie all'impianto fotovoltaico situato sul tetto del capannone. Le scelte green rientrano in un più ampio progetto di sostenibilità che l'insegna porta avanti, come raccontato in questo articolo.

Le promozioni

Per assecondare il potere di acquisto dei consumatori, Iperal dispone di un assortimento

ampio e conveniente grazie all'iniziativa Più Bassi Sempre e oltre 300 prodotti Fatto da noi, pane fresco sette giorni su sette, frutta e verdura di stagione a prezzi sempre convenienti e pesce fresco e carni di qualità provenienti da allevamenti selezionati.