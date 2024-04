Gallery. King: il megastore per lo sport aperto a Pesaro

Nuovo punto di vendita King, il 42esimo dell'insegna e il quinto per grandezza della rete, apre a Pesaro con esposizioni distintive e un'offerta completa di abbigliamento sportivo per uomo, donna e bambino

L'insegna nasce nel 2003 a Senigallia e continua a espandersi. L'ultima apertura è stata realizzata a Pesaro, considerata la seconda piazza più importante delle Marche, con un negozio che comprende un'offerta di abbigliamento sportivo per uomo, donna e bambino e un format moderno con soluzioni espositive d'impatto.

Il punto di vendita

Lo store si sviluppa su un'area di 2.000 mq

Rientra nella top 5 per dimensioni degli store di King in Italia

Si trova in via Gagarin

Aperto da lunedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, la domenica dalle 10 alle 20.

Il negozio, realizzato in collaborazione con Effebi spa Shopfitting e Retail Design, è il 42esimo della rete presente in sei regioni italiane. Quattro dei 42 store sono outlet.

Find your attitude è il payoff legato all'insegna King, a sottolineare l'importanza di sentirsi a proprio agio nel mondo dello sport, ma un invito a trovare l'atteggiamento giusto cucito sulle proprie caratteristiche con un assortimento che spazia dal casual allo sport. Lo store è suddiviso per macro categorie (donna, uomo, bambino e kids) e si articola al tempo stesso per discipline sportive. Particolarmente caratterizzato il corner dedicato al basket, con pareti che richiamano per tipologia e colore palla e canestro e dispongono di alcune soluzioni scenografiche, chiaro rimando alla pallacanestro. Distintivo anche lo spazio dedicato al calcio e alle scarpe con pareti ricurve retroilluminate e nicchie espositive che enfatizzano ogni singolo modello. Le ultime tendenze del momento vengono enfatizzate nell'apposito corner dove si riporta la scritta Trend Alert. Le scaffalature del negozio invece sono minimaliste, in ferro e legno per esaltare i capi. Schermi a parete riproducono video e immagini legate ai vari brand e informano su eventuali sconti e promozioni disponibili per i consumatori. Inoltre, sono presenti totem in alcuni punti del negozio dedicati all'omnicanalità. Sono evidenziati dalla comunicazione interna e dalle scritte Click and buy e sono utili per completare i propri acquisti ampliandoli rispetto all'offerta offline. La comunicazione fa largo uso di pannelli a led e segni grafici per evidenziare i reparti e le categorie merceologiche.