Gallery. L’iconico spazio 10 Corso Como di Milano torna a nuova vita

In occasione della Settimana della Moda, l'iconico spazio 10 Corso Como di Milano apre la rinnovata galleria e la project room in attesa della ristrutturazione totale dell'edificio che sarà completata nei prossimi mesi

Uno spazio contemporaneo, polivalente, vocato alla cultura. Questo è ed è sempre stato 10 Corso Como, lo store che coniuga brand e arte, da cui scaturì anni fa il termine di concept store, coniato appositamente dal sociologo Francesco Morace. In occasione della Settimana della Moda di Milano,10 Corso Como apre la Galleria e la Project Room, con

spazi interamente ripensati dall’agenzia interdisciplinare 2050+, secondo la visione di Tiziana Fausti. Si tratta di un'anticipazione di quel che sarà la ristrutturazione totale del locale, presenza retail iconica del capoluogo lombardo la cui idea si deve a Carla Sozzani, sorella di Franca Sozzani, per anni direttrice di Vogue e figura di riferimento del giornalismo di moda scomparsa nel 2016. “Sono orgogliosa di inaugurare il palinsesto culturale di 10 Corso Como con una riflessione avvincente e innovativa sui legami tra moda e fotografia, arte e design” dichiara Tiziana Fausti.

Allora come oggi il concetto alla base di questo format rimane lo stesso: uno store in grado di coniugare più anime, differenti categorie e più mondi. I lavori di rinnovamento architettonico riguarderanno l’intero edificio e saranno completati nei prossimi mesi. L'idea pare essere di continuità e di prosecuzione del percorso culturale e artistico già attivato nei decenni passati, ma con un'immagine rinnovata.

Allo stato attuale, la realizzazione dello spazio è stata effettuata sulla base del concetto di ”archeologia selettiva”: sono stati rimossi materiali ed elementi accumulati nel tempo per restituire gli ambienti il loro originario carattere industriale di inizio Novecento. Le pareti sono mobili e autoportanti, sono presenti grandi tavoli pantografo che permettono differenti soluzioni e volumi, mentre le tribune possono ospitare talk e incontri, in un’idea di Wunderkammer ibrida e mobile.

La Galleria, che nella sua nuova veste riporta alla luce la struttura ad anello con doppio ingresso, ospita la mostra dell’artista statunitense Roe Ethridge, Happy Birthday Louise Parker, pensata appositamente per 10 Corso Como e curata da Alessandro Rabottini.

La Project Room è uno spazio trasversale, in grado di trasformarsi a seconda dei progetti che accoglie, dove temi del contemporaneo come sostenibilità, attivismo e rapporti umani si

svilupperanno attraverso ricerca d’archivio, innovazione tecnologica e digitale. Di fatto, il locale è pensato come una piattaforma di scambio, per facilitare la connessione tra le sue diverse dimensioni: moda, design, arte, fotografia, food, natura urbana.

Per il debutto è stata scelta la collezione di gioielli di Pietro Consagra insieme a Il Piano Alchemico, pezzi di design d’autore in vendita, selezionati da Domitilla Dardi e accompagnati da una selezione di libri rari e riviste scelte.