Gallery. L’insegna On sbarca in Italia: il primo store a Milano

Primo flagship store a Milano per il brand On (che tra i soci vanta il tennista Roger Federer). Il negozio è sviluppato su due piani

L'insegna di calzature sportive On (che tra i suoi soci imprenditori conta anche il tennista Roger Federer) arriva in Italia con un primo punto di vendita realizzato a Milano, in Corso Vittorio Emanuele II.

Diana Dowling, responsabile del Retail Design di On, spiega: "Corso Vittorio Emanuele II è una posizione ricercata che si allinea perfettamente con i valori del nostro marchio. Questo spazio ci consente di presentare più collezioni con flessibilità per le future esigenze della comunità, utilizzando il nostro sistema modulare".

Le caratteristiche dello store

Il flagship store è distribuito su due piani

Conta una superficie di 480 mq.

Il piano terra ospita le collezioni running e new arrival, mentre il piano interrato è dedicato ai prodotti per allenamento, tennis e lifestyle. Qui è stato allestito anche uno spazio pensato per la community e il mondo dei runner, un luogo di incontro dove confrontarsi e incontrarsi. Distintivi gli arredi: elementi scultorei emergono dal pavimento e dal soffitto, creando punti focali che caratterizzano l'ambiente. All'interno del negozio è inoltre stata collocata un'installazione in argilla naturale che funge da sfondo per i prodotti.

La rete di On nel mondo

Il marchio conta a livello internazionale 37 negozi dislocati tra Nord America, Europa e Asia, di cui 20 in Cina. L'apertura milanese sottolinea la volontà di continuare a espandersi conquistando aree non ancora presidiate.

"Questo flagship store di Milano, il nostro primo in Italia, è un traguardo emozionante per On sia in Italia che nel mondo" afferma Bianca Pestalozzi, general manager Emea di On.