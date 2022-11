Doppia apertura per Esselunga. L'insegna apre un superstore a Torino e un punto di vendita di prossimità laEsse a Milano

Doppia apertura per Esselunga che si consolida articolando la sua proposta su più formati. L'insegna si consolida a Torino, in Corso Bramante con un punto di vendita da 2.500 mq, e a Milano con il format di prossimità laEsse in Corso Vercelli.

Lo store torinese, realizzato dal gruppo Mattioda, progettato da Smaprogetti studio di Torino con la direzione artistica dello studio di architettura Fabio Nonis, è situato in un’area dismessa dove sorgeva una ex concessionaria Fiat, che è stata oggetto di un’importante opera di riqualificazione. L'edificio è in classe energetica A ed è alimentato da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate tramite il sistema delle garanzie d’origine.

L'offerta dello store Esselunga di Torino

L’assortimento comprende oltre 14.000 prodotti tra cui le linee a marchio privato Esselunga, circa 500 item di frutta e verdura a cui si aggiungono 50 prodotti Esselunga Bio. In gastronomia la proposta comprende oltre 200 ricette della Cucina Esselunga. Completano l'offerta dei freschi oltre 180 formaggi con un’attenzione per i prodotti italiani e del territorio e una selezione di altri paesi, 100 salumi di produzione nazionale e più di 50 specialità gastronomiche; in pescheria sono disponibili 40 varietà di sushi preparate secondo la tradizione giapponese e prodotti di Pesca Sostenibile mentre in macelleria più di 150 tagli. Infine nell'area dedicata al pane vengono sfornate giornalmente più di 18 varietà di pane fresco con pizze e focacce, utilizzando ingredienti naturali e farine selezionate. Anche in questo store è presente l’offerta Elisenda, l’alta pasticceria ideata da Esselunga in collaborazione con la famiglia Cerea del ristorante stellato Da Vittorio.

Il punto di vendita laEsse di Milano

Lo store, sviluppato su una superficie di 400 mq, rispecchia la formula attuale della catena, in linea con l'idea di prossimità. L'area freschi comprende la gastronomia, l'area per l'ortofrutta in apertura e la pasticceria Elisenda. Lungo il percorso l'area dedicata ai vini dove sono presenti sommelier pronti a dare informazioni e consigli. Chiudono il punto di vendita le casse veloci e il Presto Spesa.