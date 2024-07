Gallery. Mango: i due flagship store di Roma e Milano

Mango entra alla Galleria Alberto Sordi di Roma e rinnova il flagship store di Milano situato nella Galleria del Corso dove introduce il format New Med

Un flagship store a Roma e un secondo (rinnovato) a Milano. Mango continua a sviluppare il format di ultima generazione valorizzando la sua presenza in location strategiche come la Galleria Alberto Sordi nella Capitale, in via del Corso, e la Galleria del Corso nel capoluogo lombardo. Il concept store è New Med, di ispirazione mediterranea, incentrato su sostenibilità e integrazione architettonica. Infatti, come già raccontato in questo articolo, il format ricrea una tipica Casa mediterranea con diversi ambienti in cui predominano toni caldi e colori neutri, abbinati materiali tradizionali, artigianali, sostenibili e naturali, come ceramica, tufo, legno, marmo e pelle.

Lo store di Roma si sviluppa su una superficie di 1.300 mq, situato in una delle principali vie dello shopping della città, dove hanno già aperto insegne come Uniqlo, mentre il negozio si Milano si estende su un'area di 2.200 mq.

Lo sviluppo dell'insegna

Mango continuerà ad espandersi sul territorio italiano con nuove aperture nelle grandi città del nord come Bologna, Verona, con un primo negozio a Genova e in altre aree del Paese del centro-sud. Le nuove aperture e le ristrutturazioni rientrano nel programma di sviluppo 2024-2026, che si pone importanti obiettivi come conferma Daniel López, responsabile espansione e franchising di Mango: "L'apertura e la ristrutturazione dei negozi in Italia rientra nel nostro piano strategico 2024-2026, che prevede più di 500 nuove aperture nei prossimi tre anni in tutto il mondo per rafforzare ulteriormente il nostro ecosistema di distribuzione omnichannel. L'Italia è uno dei mercati più importanti nel mondo della moda mondiale ed è quindi un mercato chiave per Mango. Il successo delle aperture del 2023 rafforza l'idea di progredire capillarmente e di avvicinarci ancora di più ai nostri clienti con negozi in cui offrire loro l'esperienza Mango”.