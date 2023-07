Gallery. MediaWorld: a Cremona più spazio alle aree esperienziali

Per potenziare la shopping experience, MediaWorld punta sulle aree esperienziali sul modello del format Look&Feel. A Cremona un nuovo store

Il format di MediaWorld è sempre più esperienziale. L'insegna sta velocemente espandendosi con nuove aperture e un concept store maggiormente indirizzato a potenziare l'esperienza di acquisto del consumatore. L'ultima apertura a Cremona, in via Seminario 14, nell’area commerciale frutto della riqualificazione dell’ex complesso industriale Armaguerra. Con questo negozio salgono a 31 gli store attivi in Lombardia.

“Il piano d’espansione e i costanti investimenti sul territorio rientrano nelle azioni concrete che mettiamo in campo per ampliare il nostro perimetro di azione e fare in modo che MediaWorld diventi Experience Champion nel settore dell’elettronica di consumo -dichiara Guido Monferrini, amministratore delegato MediaWorld-. Cremona si è confermata negli anni una piazza strategica e molto ricettiva; il nuovo punto di vendita si colloca in una posizione più vicina al centro città e risulta più facilmente raggiungibile sia con mezzi privati che pubblici, cosa che lo rende accessibile a tutte le fasce della popolazione".

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita si sviluppa su un'area di 2.000 mq

Conta su un team di 30 persone di cui tre nuovi ingressi

Aperto da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 20; domenica dalle 10.30 alle 16.

In linea con quanto già sperimentato dal format Look&Feel, raccontato in questo articolo, questo negozio propone due aree esperienziali ispirate al design lanciato

a maggio a Lucca in anteprima europea: la Gaming zone e l’area Audio Video dove provare e testare tutte le ultime novità con un megaschermo da 85” dove saranno trasmesse le promozioni stagionali e le iniziative che di giorno in giorno animeranno lo store. Oltre ai punti informativi e le experience zone, MediaWorld Cremona è dotato di Smart Bar, dove ricevere training sui prodotti acquistati, effettuare riparazioni di smartphone e tablet fuori garanzia, essere supportati nel setup e personalizzazione di nuovi acquisti o prodotti già in possesso del cliente, nonché ricevere supporto negli aggiornamenti. Lo Smart Bar, inoltre, si qualifica come presidio di sicurezza informatica, non solo per il supporto nell’installazione di appositi software e attivazione di filtri per il parental control, ma anche per la possibilità di ricevere consulenza e suggerimenti per difendersi da truffe e crimini informatici. Instore è inoltre presente uno spazio dedicato all’elettrificazione che mette a disposizione dei clienti colonnine di

ricarica per veicoli elettrici, pannelli fotovoltaici, accumulatori e accessori smart grid.

I servizi

All’offerta dei prodotti e alla consulenza personalizzata in negozio si integrano gli altri touch point digitali (quali sito, app e display touch screen in store). In un’ottica omnicanale, infatti, i clienti potranno effettuare l’ordine su questo sito e finalizzarlo attraverso i servizi di Pick Up e Pick&Pay con ritiro in store. Infine è disponibile la consegna express a domicilio entro la giornata.