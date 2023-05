MediaWorld, il primo Look&Feel europeo apre a Lucca

MediaWorld a Lucca presenta un nuovo format dove il negozio si evolve da luogo di acquisto a punto di riferimento in chiave esperienziale e consulenziale

MediaWorld ha scelto il punto di vendita a Lucca come palcoscenico per proporre il nuovo layout Look & Feel che, nel corso dei prossimi mesi, caratterizzerà i negozi italiani ed europei. Ubicato in via delle Cornacchie 960, inserito nel parco commerciale San Vito, e inaugurato nel 2003, Il nuovo Look&Feel lucchese è uno store che, in 20 anni di attività, ha registrato 2,5 milioni di accessi, contribuendo alla digitalizzazione dell’area e all’evoluzione di una città che oggi, grazie al successo di Lucca Comics&Games, è sinonimo di intrattenimento e gaming a livello internazionale.

Come cambia il mercato

Vent'anni fa, nel 2003, le principali categorie di prodotto acquistate erano, nell’ordine, grandi elettrodomestici, navigatori Gps per auto, cd, lettori dvd e fotocamere compatte. Sulla scena dei consumi vediamo oggi spiccare i prodotti intelligenti ed ecosostenibili (smart & green) come smartphone nuovi e ricondizionati, elettrodomestici intelligenti, smart tv, veicoli per la mobilità elettrica e condizionatori. Secondo i dati MediaWorld nell’ultimo biennio, il fatturato dei negozi della Toscana ha registrato un incremento superiore al 17%, con picchi del +22% per quello di Lucca. Mobilità elettrica (E-Mobility, +10%), piccoli elettrodomestici per il settore bellezza/benessere (+17%), elettrodomestici per la casa come condizionatori e purificatori d’aria (+36%), e grandi elettrodomestici (+5%) hanno caratterizzato gli stili e le tendenze di consumo nella provincia di Lucca negli ultimi 6 mesi, insieme a consolle, accessori gaming e telefonia in stabile crescita.

Le 4 Experience Zone a MediaWorld Lucca

Il nuovo layout Look & Feel introdotto a Lucca si caratterizza per uno stile moderno e caldo in linea con la missione dell’insegna: diventare Experience Champions nell’elettronica di consumo. L’ampio utilizzo di arredi modulari, dai colori materici in sintonia con gli stilemi della campagna di riposizionamento Let’s Go!, mette in evidenza i punti informativi e di contatto con il team MediaWorld per la consulenza personalizzata. I nuovi arredi modulari, sono progettati con attenzione alla sostenibilità e utilizzo di materiali riciclabili. In linea con una politica di sostenibilità energetica che MW segue da molti anni, l’illuminazione è 100% led e l’energia utilizzata proviene totalmente da fonti rinnovabili. Tutto il punto di vendita è telegestito al fine di ottimizzare i consumi e gestirne le accensioni e gli spegnimenti.

Varcata la soglia del punto di vendita, un megaschermo da 100” con una quinta alle spalle evidenzia promozioni e iniziative della giornata. L’invito a scoprire e vivere la tecnologia in prima persona trova per MediaWorld la sua massima espressione nelle Experience Zone, aree progettate secondo il comfort e lo spirito informale dell’home design, dove il cliente può immergersi in un ambiente accogliente e sentirsi a proprio agio, informarsi e comprendere a pieno come vivrebbe il prodotto una volta a casa. A Lucca sono presenti 4 Experience Zone dedicate alle passioni e preferenze che caratterizzano la clientela lucchese e che saranno palcoscenico di eventi, incontri con influencer ed esperti:

Zona Cooking: area dedicata ai benefici che la tecnologia porta nel mondo culinario. Dotata di postazioni funzionali, quest'area sarà teatro di dimostrazioni, degustazioni tematiche e show cooking con protagonisti gli chef. Sempre all’interno dell’area sarà possibile provare i prodotti e ricevere consulenza sui modelli, specifiche tecniche e istruzioni di utilizzo. Zona Hi-Fi: un home cinema che fa risaltare l’esperienza immersiva dell’alta definizione Ambiente dalle caratteristiche domestiche che agevolano nella scelta delle dimensioni dello schermo e del sistema audio più adatto. Zona Gaming: polo di attrazione per gli appassionati di gaming di tutte le età. Consolle dotate di game pass, simulatore di guida e la possibilità di utilizzare visori di realtà virtuale. Una vera e propria game arena dove provare i titoli appena lanciati e dove saranno organizzati eventi con alcuni degli streamer e gamer più apprezzati e famosi. Si propone come punto di riferimento per appassionati di gaming, e-sports e fantasy. Zona Mobility: quello di Lucca è il primo MediaWord dove si potranno testare tutte le soluzioni di mobilità dolce e sostenibile. Dalle e-bike ai monopattini, l’area è attrezzata per testare il mezzo di trasporto che meglio risponde alle esigenze di mobilità nelle ZTL e nei percorsi ciclopedonali. Oltre al supporto su aspetti tecnici e caratteristiche dei prodotti, grande attenzione è rivolta ai temi legati alla sicurezza (es. uso del casco e importanza di una periodica e corretta manutenzione di ciclistica e batterie).

Oltre ai punti informativi e le experience zone, MediaWorld Lucca è dotato di Smart Bar, dove si possono ricevere training sui prodotti acquistati, fare riparazioni di smartphone e tablet fuori garanzia, avere supporto nell'avvio (set up) e nella personalizzazione di nuovi acquisti o prodotti già in possesso del cliente, e negli aggiornamenti. Lo Smart Bar si presenta anche me presidio di sicurezza informatica, non solo per il supporto nell’installazione di appositi software e attivazione di filtri per il parental control, ma anche per la possibilità di ricevere consulenza e suggerimenti per difendersi da truffe e crimini informatici.

La strategia omnichannel

“Lucca rappresenta una piazza strategica per MediaWorld e abbiamo scelto questo negozio storico come capofila del rinnovamento dei punti vendita del Gruppo MediaMarktSaturn in Italia e in Europa” –sintetizza Guido Monferrini, amministratore delegato di MediaWorld-. Diventare Experience Champion nel settore dell’elettronica è un processo che tocca tutte le funzioni aziendali e prevede un approccio integrato fra canale fisico e digitale. In un’ottica customer centrica stiamo investendo sull’omnicanalità, sulla formazione continua del nostro personale e sui servizi che qualificano MediaWorld come riferimento per tutto il ciclo di vita di un prodotto tecnologico. Da MediaWorld i clienti sono supportati nella fase di scelta, ricevono informazioni e supporto sull’utilizzo e setup, e possono contare su di noi per l’assistenza in garanzia e fuori garanzia ricevendo una consulenza qualificata anche se il prodotto non è stato acquistato nei nostri store”.

L’investimento su MediaWorld Lucca rappresenta un rafforzamento del marchio in Toscana già presente in 8 città. Il rinnovamento dello store è parte integrante della strategia omnicanale che mette al centro il cliente e i suoi bisogni per offrire consulenza personalizzata sui prodotti all’interno di un ecosistema dove sono integrati tutti i touch point digitali, quali sito eCommerce, app e schermi tattili, oltre ai servizi di pickup e pick & pay, attivi a Lucca.