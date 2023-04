Gallery. Megamark rinnova il superstore Famila di Teverola

Si rinnova il superstore Famila di Teverola, in provincia di Caserta. Gruppo Megamark (Selex) ammoderna gli spazi e introduce il Bistrò con varie proposte per le esigenze nel corso della giornata

Nuovo look per il Famila Superstore di Teverola, in provincia di Caserta, rinnovato dal Gruppo Megamark (Selex) di Trani che opera al sud con 500 punti di vendita. "Continua il percorso di ammodernamento dei nostri punti di vendita -dichiara Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark- sempre più orientato verso la sostenibilità ambientale che, in questo momento di crisi energetica, dovrebbe rappresentare una priorità per tutti. E, allo stesso tempo, portiamo avanti l’impegno verso i nostri clienti, con l’offerta di una spesa di qualità e servizi sempre più attenti alle loro esigenze".

Le caratteristiche dello store

Si sviluppa su un'area di 1.900 mq

Occupa 87 collaboratori

Si trova in località Zona Asi Aversa Nord, all’interno del centro commerciale Medì.

Il format

Novità assoluta è il Bistrò Famila, uno spazio wi-fi free interno al punto di vendita, pensato per offrire alla clientela una colazione con caffè 100% arabica, aperitivi e una pausa pranzo con una vasta scelta di primi e secondi piatti, preparati con prodotti freschi e stagionali.

Gli ambienti interni sono spaziosi con un focus importante sulle aree del fresco (ortofrutta, gastronomia, panetteria, pescheria, macelleria) e un servizio di prenotazione di piatti pronti, con produzione in loco di pizze e dolci tipici della tradizione campana, sfornati in diversi momenti della giornata. Ad arricchire l’offerta, una selezione di vini in un angolo enoteca dedicata con vetrine refrigerate, una selezione di birre pregiate e uno spazio dedicato a una vasta gamma di capsule, cialde, tisane e infusi. Ampio spazio, inoltre, è dedicato ai prodotti per vegetariani, vegani e a quelli proteici.

Il supermercato è dotato di casse veloci e automatiche e digital infopoint per consultare gli ingredienti dei preparati, verificare i prezzi e prenotare il proprio turno ai banchi assistiti; prevista, inoltre, la sanificazione quotidiana ad ozono di ogni reparto.

Sul sito www.prenotaeritira.it sarà inoltre possibile acquistare piccoli elettrodomestici, casalinghi e oggetti per il tempo libero da ritirare e pagare nel punto vendita senza spese di spedizione.