Gruppo Megamark (Selex): quarto store Famila a Bari

Quarto punto di vendita a Bari per il Gruppo Megamark (Selex) che consolida la rete nella città con uno store realizzato nel quartiere Japigia, in via Gentile 53, grazie a un investimento da nove milioni. L’apertura rientra nel piano industriale del Gruppo, attivo nel Mezzogiorno con oltre 500 strutture, che ha previsto, entro tra il 2019 e il 2021, investimenti da 85 milioni per finanziare dieci nuove aperture in Puglia e ammodernare 20 negozi. L’apertura segue quelle di Cerignola, Conversano e Giovinazzo, il rinnovo del punto vendita di via della Resistenza e l’apertura del Famila di via Conte Giusso a Bari.

“Siamo al quarto Famila Superstore in terra di Bari -dichiara Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark- e siamo sempre più convinti che il rilancio di un territorio debba partire da investimenti concreti sullo stesso. In un momento storico così complesso e incerto, che lascia ancora poco spazio alla positività, vogliamo lanciare un messaggio di speranza per guardare al futuro con fiducia, investendo sulle persone e sulla qualità di prodotti e sevizio”.

Le caratteristiche dello store

Lo store si sviluppa su un'area di 1.400 mq, è dotato di un impianto fotovoltaico e di soluzioni di efficienza energetica per dimezzare consumi ed emissioni. La tradizionale area dei freschi si articola nei reparti di gastronomia con la possibilità di prenotazione dei piatti pronti, ortofrutta con un'attenzione particolare ai prodotti del territorio, panetteria, macelleria, pescheria. All’interno del punto di vendita è presente il Bistrot Famila, uno spazio wi-fi free pensato per una pausa instore durante la quale è possibile gustare estratti di frutta e verdura insieme ai piatti pronti proposti dal superstore o una colazione con caffè 100% Arabica.

Tra i servizi è disponibile la spesa a domicilio, ordinabile al numero 348/0919291 o attraverso l’applicazione MegaApp. Su questo sito, invece, è possibile acquistare piccoli elettrodomestici, casalinghi e oggetti per il tempo libero da ritirare e pagare instore senza spese di spedizione. Il locale dispone infine di un parcheggio con 65 posti auto con spazi riservati a diversamente abili, donne incinte, bici e moto.

In linea con le direttive anti Covid, questa struttura adotta tutte le misure anti-contagio, con la sanificazione quotidiana di ogni reparto.