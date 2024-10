Gallery. Migross (VéGé) si consolida in Lombardia

In provincia di Como, MIgross (VéGé) apre un supermercato che consolida la sua presenza in Lombardia dove l'insegna si sta sviluppando

Le due ultime aperture consolidano la presenza di Migross in Lombardia dove l'insegna si è insediata puntando su città come Como e Milano. L'apertura nel capoluogo lombardo, raccontata in questo articolo, segna un vero e proprio debutto nella città meneghina, ma si tratta di un punto di vendita di piccole dimensioni pensato per un target di turisti, lavoratori e gente di passaggio.

Invece, lo store aperto a San Fedele Centro Valle Intelvi, in provincia di Como, rappresenta il tipico format da continuare a sviluppare per il futuro.

Il punto di vendita

Il negozio si trova in via per Laino 1

Si estende su un'area di 585 mq

Apre al pubblico da lunedì a sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8.30 alle 13.

Il supermercato apre, come da consuetudine, sull'ortofrutta, seguono macelleria, pescheria e gastronomia, quest'ultima con una selezione di prodotti locali, selezionati a garantire freschezza e sostenere le eccellenze del territorio. Instore è disponibile il corner dedicato ai prodotti la Pral, con cui l'insegna ha una collaborazione ormai collaudata, dotato di panificati, grissini, taralli insieme a crostate, biscotti e dolci già confezionati. In macelleria la comunicazione interna fornisce informazioni su alcune varietà di carne o su tipici tagli, come per esempio sulla scottona. Ampia l'area dedicata ai vini a cui sono dedicati due scaffali espositivi, arricchiti da botti in legno per caratterizzare il reparto.

Importante l'offerta dell'insegna in questo settore, ben rappresentata con la marca privata, valorizzata in occasione dell'ultima edizione di Plma di Amsterdam.