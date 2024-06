I vini di Migross premiati ad Amsterdam al Plma

I vini premiati al Plma hanno etichette realizzate per i 50 anni di Migross come Best Quality nella categoria Vini Bianchi Italiani

Due premi per Migross in occasione del Plma di Amsterdam, l'evento internazionale per la mdd. L'insegna ottiene i riconoscimenti come Best Quality nella categoria Vini

Bianchi Italiani con il prodotto Lugana Doc Tenuta Sorgimento e con il Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Extra Dry Tenuta Sorgimento, nella categoria Prosecco, con i premi Best Quality Best Value.

Si tratta di due vini caratterizzati dalle etichette realizzate appositamente per celebrare il cinquantesimo anniversario Migross dall’artista Athos Faccincani.

“Ricevere un premio è sempre motivo di orgoglio e prestigio. Quest’anno però hanno un valore ulteriore: arrivano nel 50esimo di attività della nostra azienda con prodotti ideati e creati appositamente per questa occasione. Siamo riusciti a trasferire ad una platea internazionale, che non ci conosce bene come i nostri clienti, i valori che ci contraddistinguono: trasparenza, legame con il territorio e qualità” dice Thomas Bottacini, responsabile mdd di Migross.