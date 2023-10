Gallery. Nova Coop ammoderna l’ipermercato Ipercoop di Beinasco

Nuova immagine e rinnvata disposizione degli spazi per l'Ipercoop di Beinasco (To) che si presenta con una superficie razionalizzata oggi di 4.500 mq

Nuova immagine per l'ipermercato Ipercoop di Beinasco (To) di Nova Coop che riapre dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione avviati ad aprile. Il punto di vendita fu aperto nel 1988 e rappresenta il primo ipermercato della cooperativa piemontese. Nel corso degli anni è stato oggetto di ammodernamento e oggi riapre in linea con l'immagine più moderna dell'insegna.

Le caratteristiche dello store

La dimensione del negozio è stata razionalizzata e portata all'attuale superficie di 4.500 mq con un'offerta più ampia di prodotti a marchio Coop, nel rispetto dell'operazione che si sta attuando a livello nazionale, raccontata in questo articolo.

Cambiato l'ingresso principale, oggi collocato sull’area sinistra del punto di vendita, per permettere l’accesso all’area non food e alle promozioni, mentre un secondo ingresso consente l’accesso diretto alla nuova area freschi che caratterizza la parte destra del negozio. Questa modifica valorizza tutta la piazza dei freschi, con l’ortofrutta in area centrale e attorno i banchi serviti di forneria e pasticceria, gastronomia, macelleria, pescheria e corner sushi, dotati anche di banchi a libero servizio. Vicino all’ingresso dell’area freschi è stato allestito il Fiorfiore Cafè completamente rinnovato, dotato di un’area ristoro con un'offerta per le necessità legate ai vari momenti della giornata. Sempre a ingresso trova spazio anche il Corner Servizi Novapoint, lo spazio unificato dedicato all’assistenza, al prestito sociale, al rilascio di informazioni e alle iniziative per i Soci. All'interno dello store sono presenti il Corner Coop Salute e Coop Ottica.

Per semplificare, invece, la giornata lavorativa degli addetti, sono stati rinnovati anche i locali riservati al personale come uffici, spogliatoi e sale pausa, posizionati allo stesso piano. Non solo, ma sono stati introdotti tecnologie e attrezzature ergonomiche che facilitano il lavoro. Ne è un esempio il meccanismo di caduta dall’alto del ghiaccio nel locale Pescheria o un sistema parzialmente meccanizzato per infornare il pane.

La tecnologia a supporto dei clienti

Per semplificare il percorso di acquisto dei consumatori, sono state adottate alcune soluzioni come il sistema di monitor digitali per illustrare informazioni commerciali e di servizio, o le postazioni ZeroAttesa Gastronomia, che consentono ai clienti di inviare un ordine digitale per gli acquisti al banco servito e ritirarlo poco dopo senza fare coda. A ciò si aggiungono, in un'ottica di sostenibilità, gli impianti frigo alimentari di ultima generazione e altri apparati di efficientamento energetico per minimizzare i consumi.

Le dichiarazioni

"Un ipermercato dall’anima contemporanea con un maggiore assortimento di prodotti freschi e freschissimi nei reparti, ancora più attenzione dedicata al servizio del consumatore e un’offerta sempre più completa di proposte e servizi a marchio che completano e qualificano ulteriormente la peculiarità della nostra offerta commerciale con la qualità e la convenienza di sempre" afferma Marco Gasparini, direttore commerciale Nova Coop.

"Quest’anno l’Ipercoop di Beinasco raggiunge un traguardo davvero ragguardevole, trentacinque anni di attività per il negozio che rappresentò il primo ipermercato sviluppato in Piemonte dalle cooperative dei consumatori e una delle prime strutture di questa tipologia e metratura nel torinese. Nova Coop ha investito 10 milioni di euro nella ristrutturazione del punto vendita per rinnovare il proprio legame con il territorio e restituire un negozio ancora più accogliente, bello, moderno e funzionale. Il nuovo format accoglie l’ampliamento nell’assortimento del nostro prodotto a marchio, che sta rappresentando, insieme alle tante iniziative in corso, uno dei punti fondamentali delle strategie commerciali di Coop" aggiunge Ernesto Dalle Rive, presidente Nova Coop.