Gallery. Nuovo format a Roma: nasce Leroy Merlin Porte&Finestre

Lo store Leroy Merlin Porte & Finestre farà da apripista a un progetto nazionale di sviluppo di negozi di quartiere in tutta Italia

Un nuovo store per Leroy Merlin con un concept del tutto nuovo a Roma, nel quartiere della Magliana, inserito nel quadrante Sud, a metà strada tra Leroy Merlin di Laurentina e quello del parco Da Vinci, vicino alla Fiera e all’aeroporto di Fiumicino.

Le caratteristiche del punto di vendita

È il primo negozio specializzato, in uno spazio completamente ristrutturato, che dal 15 giugno è aperto al pubblico ed è dedicato ad un unico segmento specifico: porte, serramenti, e finestre, in un format di piccole dimensioni su una superficie 250 mq con un’area commerciale di 180 metri quadrati. Le referenze comprendono 32 porte, 12 esposizioni di serramenti e 4 modelli di tende, più varie esposizioni elettrificate per le varie

famiglie di persiane e tapparelle. La funzione è quella tipica dello showroom, un luogo da cui partire per una consulenza dedicata, su strada, per entrare nella comunità, pronto a lavorare su appuntamento per un comparto che ha bisogno di tempo ed attenzione.

In Italia è il primo, e sperimenta un progetto già avviato in altri Paesi come la Francia, dove si è sviluppato in diverse declinazioni.

Il cliente può scegliere il prodotto tra quelli esposti e quelli presenti nel catalogo online, richiedere eventuali modifiche e variazioni, procedere all’acquisto e aspettare la consegna e la posa a casa.

La strategia di sviluppo di Leroy Merlin

Leroy Merlin Porte & Finestre amplia così la sua presenza nell’area sud di Roma, dove i due store presenti attirano 1.500.000 clienti e generano un fatturato pari al 6% di quello di Leroy Merlin in Italia. Con questo store Leroy Merlin in Italia raggiunge il numero di 52 negozi in 15 regioni italiane.

“Questo tipo di store verticali si svilupperanno nel futuro –afferma Fabiola Speziale, store leader di Leroy Merlin Laurentina– quando siamo partiti con il progetto potevamo scegliere per l’assortimento anche il segmento cucine, o bagno, per rispondere a un mono-bisogno che si potesse inserire all’interno dei quartieri di una grande città come Roma, dove moltissimi abitanti non raggiungo i centri commerciali fuori raccordo anulare”.

“Abbiamo scelto i serramenti per il favore che vive in questo momento il tema della sostenibilità, e perché abbiamo un’ottima quota di mercato nel segmento, ma con un ottimo potenziale di sviluppo”.

Per questo motivo Leroy Merlin, porterà, probabilmente, questo tipo di store anche nell’area nord di Roma, e lo svilupperà ulteriormente in altre città italiane, come Firenze, Milano e forse in Sicilia per raggiungere la clientela di alcune aree, magari con un negozio bagno, rivestimenti e pavimenti, oppure cucina, a seconda dei casi. “Questa star up sarà un volano per i colleghi che apriranno questo tipo di negozi che necessitano di un investimento base minimo, ma di qualità – spiega Fabiola Speziale - il nostro non è un progetto commerciale, ma un nuovo store cluster da 70 milioni cui agganciamo una crescita intorno ai 2,5 milioni di fatturato, l’obiettivo quindi non è drenare clienti dal negozio principale, ma conquistare nuovi clienti nei singoli quartieri della città”. La conferma viene da Antonio Perazzolo, responsabile Leroy Merlin Porte &Finestre di Roma Magliana che è molto orientato al mercato limitrofo. “Siamo già entrati in contatto con la comunità locale e abbiamo replicato nell’esposizione dello store localismi che abbiamo osservato nel

quartiere: un certo tipo di tende, porte, zanzariere, serramenti, dando poi molto spazio anche alla parte progettuale, dominante con 25 metri quadri di uffici dedicati”.

“Questo nuovo store – aggiunge Fabiola Speziale - è collegato al negozio di Laurentina, così come quelli che apriranno nei quartieri di altre città saranno agganciati a quelli localizzati

ai confini del perimetro urbano”. In questo modo, i negozi di prossimità potranno contare all’occorrenza sul supporto logistico e di servizio degli store più grandi.

Il cliente sarà seguito in tutti i passi, dalla scelta fino alla consegna, alla posa fino ad un’assistenza post vendita. “Con questo nuovo format vogliamo raggiungere il nostro cliente e accompagnarlo nella nostra offerta di servizio specializzato, che si tratti di prodotti o di progetti completi” conclude Antonio Perazzolo.