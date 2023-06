Gallery. Risparmio Casa arriva a Misterbianco (Ct)

Nuovo megastore Risparmio Casa a Misterbianco (Ct), quarto negozio nell'Isola per l'insegna che progetta un importante piano di sviluppo

Quarto punto di vendita in Sicilia per Risparmio Casa che potenzia la sua presenza nell'Isola dove conta di aprire nuovi store. L'ultima apertura si trova a Misterbianco (Ct), in Corso Carlo Marx 34/50, in un'area commerciale dove insistono numerose insegne, in un asse di collegamento molto trafficato. Con questo store la rete dell'insegna conta 148 negozi in 14 regioni italiane.

Le caratteristiche dello store

Si sviluppa su un'area di 4.000 mq

Impiega 25 collaboratori

Nove le casse in barriera

Come da consuetudine dell'insegna, l'esposizione si sviluppa per mondi merceologici, esposti in spazi dedicati, come fossero shop in shop, con un'esposizione massificata organizzata per lo più in orizzontale con un facing molto spinto. Il layout apre sull'home care, prosegue con i mondi legati alla casa e termina con il personal care. In mezzo troviamo lo spazio per il petcare e petfood, ben comunicato da apposita comunicazione interna, l'area elettrodomestici, tra le ultime categorie inserite ma con importanti margini di crescita, un'ampia zona per i giocattoli con una promozionalità importante ed enfatizzata da cartelli a scaffale. La novità di questo store è l'area dedicata all'outdoor allestita in una zona esterna ma collegata con il punto di vendita. In linea con la filosofia dell'insegna, lo store spinge molto sulla stagionalità, in questo periodo rappresentata proprio dallo spazio dedicato al giardino.

I piani di crescita

“La nuova apertura di Misterbianco è un importante simbolo della crescita del nostro Gruppo, solida, organica e strutturale, confermata dal fatto che Risparmio Casa detiene il 13 % di quota di mercato totale nel settore Drug –afferma Fabio Battistelli, socio fondatore di Risparmio Casa-. Continueremo a crescere nelle aree in cui siamo già presenti e contiamo di aprire almeno 20 negozi entro la fine del 2023".

Un obiettivo confermato anche da Stefano Battistelli, socio fondatore dell'insegna: "Procediamo a ritmo serrato con il nostro progetto di crescita e capillarizzazione in Italia -dice-. Le nuove aperture sono l’esempio di come guardiamo al territorio sempre con molta attenzione e sinergia positiva contribuendo a creare ricchezza per la comunità".

Tra gli obiettivi per il futuro c'è non soltanto il consolidamento della rete nei territori in cui Risparmio Casa opera ma anche l'ingresso a Malta.