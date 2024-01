Gallery. SeBòn (Multicedi) apre a Gravina in Puglia (Ba)

Nuovo punto di vendita SeBòn (Multicedi-VéGé) in Puglia. Lo store rispecchia la formula di prossimità e offre soluzioni pronte al consumo

1 di 7

Selezione e bontà. Dall'unione di queste due parole, che rappresentano anche due valori da trasferire al consumatore, nasce l'insegna SeBón, gestita dal Gruppo Multicedi (VéGé), con la formula dell'every day low price. La rete si espande con una nuova apertura realizzata a Gravina in Puglia (Ba), in linea con l'immagine più moderna del marchio. Si tratta di un negozio di prossimità, realizzato in centro cittadino, all'interno di un contesto urbano molto trafficato, anche a livello pedonale. Per questo motivo, l'assortimento si incentra su soluzioni già pronte e su una spesa quotidiana che comprende in area freschi macelleria e gastronomia servite e vasche refrigerate per i banchi a libero servizio. Inoltre, è presente una cantina per i vini, con un forte focus sulle referenze locali. L'insegna tende, infatti, a valorizzare prodotti in linea con le più moderne tendenze di consumo: dai prodotti biologici a quelli indicati per le diete fino ai piatti pronti da mangiare, per consumare in tempi rapidi un pasto leggero.

Per assecondare il potere di acquisto dei clienti, il punto di vendita propone promozioni varie, tra cui uno sconto speciale del 10%, attivo tutti i mercoledì, dedicato agli over 65 possessori di carta SeBón.