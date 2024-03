Gallery. Sephora: nello store di Firenze più servizi e tecnologia

Uno spazio storico nel cuore di Firenze dove Sephora coniuga antico e moderno. In questo store sono presenti nuovi servizi e soluzioni tecnologiche

Nella storica location di Palazzo del Bazar Bonaiuti a Firenze, in via dei Calzaiuoli 56R, è stato realizzato il flagship store Sephora, il terzo della rete, nato dal progetto di recupero dell'edificio. Per questo motivo, lo store coniuga gli elementi originali, valorizzati nell'ambito della ristrutturazione, con il design contemporaneo del format di ultima generazione dell'insegna.

Le caratteristiche dello store

L’ingresso è caratterizzato dalle colonne d’ordine ionico risalenti al 1834, anno in cui l’edificio è stato edificato per ospitare il primo bazaar della città, messe in risalto dal colore bianco, usato in ampia misura in tutto il negozio, e che contraddistingue l’immagine rinnovata degli store Sephora, così come il calepinage e l'alternanza tra bianco e nero.

Dopo l’ingresso, è stata collocata un'installazione artistica realizzata dallo Studio Lys con l'obiettivo di far vivere ai clienti un’esperienza interattiva all’interno di una città onirica, ispirata alle bellezze architettoniche di Firenze. Questa esperienza è possibile grazie all'uso di due camere Kinect attraverso le quali l'immagine del cliente viene trasformata e trasmessa sul maxi led wall, consentendo così alla persona di diventare parte integrante di una Firenze immaginaria.

Nell'area centrale dello store c'è il Beauty Hub, illuminato dalla volta vetrata che ripropone in chiave moderna la copertura originale del Bazar in ferro e vetro. L'hub è stato progettato su misura per rispettare l’estetica unica dello location. Qui sono disponibili numerosi servizi e trattamenti che potenziano la shopping experience, eseguiti dai Beauty Advisor Sephora e dai professionisti dei brand.

Infine, al primo piano, la loggia superiore ospita un winter garden progettato in collaborazione con uno studio di paesaggistica.

Novità in assortimento

L’assortimento previsto in esclusiva per questo negozio includerà i brand make-up più amati dalla community, tra cui Charlotte Tilbury, Make Up by Mario, Rare Beauty e Fenty Beauty ma anche le novità più attese come Glow Recipe, Dr. Dennis Gross, K18 ma anche Prada Make up e Valentino Beauty.

Nel negozio sarà inoltre disponibile, per la prima volta, una collezione di accessori Sephora dedicata al Flagship che comprende una bag, una pouch, una borraccia e un cleansing set.

I servizi

I clienti possono usufruire di vari servizi: dal Benefit Brow Bar, i servizi di make-up professionale, al Digital Skincare Diagnosis e l’Haircare Diagnosis ai servizi dedicati alla personalizzazione come l’Engraving e il Gift Wrapping.

La novità invece è il servizio di Fragrance Discovery: un nuovo tool digitale che supporta il cliente nella scoperta e nella scelta della fragranza guidandolo con un’esperienza interattiva attraverso le principali famiglie olfattive e proponendo, grazie alle preferenze espresse, 8 abbinamenti perfetti per ogni fascia di prezzo.