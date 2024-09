Procede il restyling dei cash and carry GrosMarket di Sogegross (Agorà Network) che rinnova gli store di Bologna e Dalmine secondo un'ottica omnichannel

I due punti di vendita GrosMarket di Bologna e Dalmine (Bg) riaprono dopo i lavori di restyling e riqualificazione. Gruppo Sogegross (Agorà Network) sta infatti procedendo alla ristrutturazione della sua rete vendita con l’obiettivo, come spiega Flavio Zago, direttore canale GrosMarket, "di consolidare e aggiornare gli storici punti di forza dell’insegna in termini di expertise nel canale ingrosso, di completezza e qualità degli assortimenti, con servizi in linea e rispondenti all’evoluzione nelle abitudini di acquisto della clientela HoReCa, che oggi contribuisce a circa l’80% del fatturato dei nostri cash and carry.” Zago sottolinea l'approccio omnichannel del format: “Il nuovo format vede la convergenza tra punto di vendita fisico e accesso digitale attraverso la nostra piattaforma di eCommerce B2B e l’app dedicata e servizio Delivery. Una visione “full service” che la clientela professionale dimostra di apprezzare molto e che sta già dando ottimi risultati.”

Lo store di Bologna

All'interno di questo store è stata rinnovata la macelleria, oggi dotata del servizio di frollatura della carne con tecnologia Dry Aged, inserite la cantina e la pescheria e ristrutturata l'ortofrutta a temperatura controllata. Nei surgelati sono stati realizzati nuovi impianti per oltre 130 metri lineari di esposizione prodotti. Inoltre, sono stati installati nuovi banchi frigo per i deperibili (salumi, formaggi, gastronomia). Nuova l'area Delivery, a temperatura refrigerata, ampliato l'assortimento che oggi conta oltre 10.000 referenze con un focus sui localismi.

Il punto di vendita di Dalmine

Rilevato nel 2016 dal Gruppo Lombardini, questo cash and carry oggi è stato ulteriormente ampliato: la macelleria è dotata di murali a libero servizio, celle degli appesi, servizio di frollatura Dry-Aged e di una parte dedicata alla carne surgelata. La pescheria è stata ridisegnata e potenziato lo spazio per i surgelati. Inoltre, è stata estesa la temperatura refrigerata all’intero reparto ortofrutta. Potenziato anche l'assortimento dei vini. In totale il negozio conta oltre 12.000 referenze, con un occhio di riguardo al mondo delle pizzerie e della mixology. Aggiunta, infine, l'area a temperatura refrigerata dedicata alla Delivery che si estende su una superficie di 1.500 mq.