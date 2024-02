Gallery. Sogegross (Agorà Network) punta sul discount Ekom a Genova

Un ex supermercato Basko viene convertito da Gruppo Sogegross in discount Ekom, una formula più adatta alle necessità della zona in cui opera

Da uno studio attento del territorio e delle sue esigenze, Gruppo Sogegross (Agorà Network) ha avviato un'operazione di cambio insegna di un ex punto Basko in Ekom, un format, quello del discount, più adatto alla zona urbana di pertinenza e e considerato maggiormente competitivo. Il punto di vendita Ekom si trova a Genova Rivarolo, in via F. Vezzani 105 B/r. Il gruppo ha assorbito le 17 persone che lavorano nel precedente store.

“Uno dei punti di forza del Gruppo Sogegross è una reale ed efficace multicanalità, che permette di offrire sul territorio una proposta coerente con le esigenze dei consumatori e un servizio integrato rispetto al tessuto commerciale della zona - commenta Giovanni D’Alessandro, direttore canale Basko-. Avendo a disposizione più formati distributivi, è possibile agire con flessibilità per sviluppare progetti di rete in sinergia con il territorio e il contesto di inserimento, garantendo la migliore opportunità di acquisto”.

Il punto di vendita

In linea con una formula già consolidata, lo store Ekom punta su qualità e convenienza con un'offerta che spazia dal grocery ai reparti freschi e freschissimi con un focus sui localismi.

Il punto di vendita nasce sul progetto di ristrutturazione dell’ex-Soda, trasformata da ampia area industriale a spazio abitativo e commerciale, che ha portato nel 2007 all’apertura del supermercato Basko, oggi sostituito dal discount Ekom, per garantire e mantenere l’offerta commerciale e il presidio del territorio in un quartiere periferico della città ma con un’elevata densità abitativa e oggetto negli ultimi anni di importanti trasformazioni.

“Queste operazioni sono inserite in una scelta strategica del Gruppo, che continua a lavorare sulla riqualificazione e l’ottimizzazione della rete di vendita -aggiunge Giuseppe Marotta, direttore canale Ekom-. Per quanto riguarda Ekom, a Genova possiamo portare altri esempi virtuosi di precedenti riqualificazioni della rete di vendita, come ad esempio nel caso di Via San Giovanni d’Acri a Cornigliano, o a Sampierdarena in Via Degola, entrambi passati da Basko a Ekom”.