Pac 2000A Conad: fatturato 2022 6,5 mld e quota di mercato a 20,29%

Umbria al primo posto con una quota di mercato per Pac 2000A Conad del 32,65%, Lazio con fatturato record di 2,19 miliardi di euro

Presentati i risultati del 2022 di Pac 2000A Conad: la cooperativa chiude l’anno con un giro d’affari di quasi 4.900 milioni di euro in crescita dell’8,5% rispetto al 2021, patrimonio netto di 918 milioni e utile a 37 milioni di euro. Fatturato a 6,5 miliardi di euro, mezzo miliardo in più rispetto all’anno precedente, con una quota di mercato del 20,29% tra Umbria, Lazio, Calabria, Sicilia e Campania. “Nonostante il contesto macroeconomico ancora delicato, anche nel 2022 abbiamo raggiunto e superato i nostri obiettivi -commenta Claudio Alibrandi, presidente di Pac 2000A Conad-. Uno straordinario risultato, frutto del lavoro che Cooperativa e Soci svolgono quotidianamente insieme, fatto di condivisione di esperienze, di scelte strategiche e di obiettivi”.

Con numeri del genere, non si può non considerare il valore economico generato anche in termini occupazionali: 27.007 addetti, in crescita del 5,8%, 944 imprese fornitrici per un giro d’affari di 1,4 miliardi di euro. “Con l’obiettivo di continuare a crescere e consolidare la nostra attività, ci impegniamo ad affrontare ogni giorno le sfide con grande determinazione e a essere ‘Persone oltre le cose’ in ogni scelta che prendiamo e gesto che facciamo. Siamo persone che lavorano insieme per il bene delle persone -prosegue il presidente-. Perché essere impresa per la comunità significa svolgere azioni che vadano oltre i confini dei nostri supermercati, valorizzando le piccole imprese del territorio, tutelando l’ambiente e sostenendo la comunità”.

“Il 2022 per PAC 2000A ha rappresentato oltre che l’anniversario dei nostri primi 50 anni di attività, anche un nuovo traguardo nella crescita e nel fatturato, avvicinando di molto la soglia dei 5 miliardi di euro che rappresentano il nostro prossimo obiettivo -afferma Danilo Toppetti, Ad di Pac 2000A Conad-. Formazione, innovazione e sperimentazione sono le direttrici che hanno ispirato il nostro lavoro e che continueranno a indirizzare il nostro futuro”.