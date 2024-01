Gallery. Unes di Milano: nuova immagine e comunicazione più incisiva

Un ambiente più moderno e una comunicazione strategica, che usa anche l'ironia, per veicolare i valori di Unes. Il gruppo parte da Milano per sviluppare un nuovo percorso

A parete campeggia una scritta: Di quartiere dal 1967. Un chiaro riferimento alla storicità dell'insegna e al suo passato. Ma soprattutto delinea il percorso che si vuole intraprendere: valorizzare la prossimità. Su questa scia si colloca il rebranding di Unes (Gruppo Finiper Canova) che, come raccontato in questo articolo, ha attivato un'operazione strategica per uniformare la sua rete vendita.

Il punto di vendita

L'attività parte proprio dallo store milanese che avviò di fatto la strada del gruppo, ossia quello di via Val di Sole. E su questo modello si attiverà il restyling dei punti di vendita del gruppo che avranno tutti unica insegna: Unes.

La comunicazione assume un ruolo primario all'interno dello store: più incisiva ed evidente, presente sul perimetro a caratteri ben visibili per sottolineare non soltanto la presenza dei vari reparti ma anche i valori del marchio usando, laddove è possibile, anche l'ironia: Qui c'è sempre campo per l'ortofrutta, Tagli e dettagli per la macelleria a libero servizio, Prelibatezze al freddo e al gelo per i surgelati.

Ampio spazio alla mdd Il Viaggiator Goloso che, nei vari reparti, è visibile con esposizioni mirate e comunicazione ad hoc per enfatizzarne la presenza. L'ambiente è moderno e accogliente, ristrutturato in linea con l'immagine attuale dell'insegna che si rivolge a un target eterogeneo.

“Con Unes, affiancata dal brand premium il Viaggiator Goloso, puntiamo a fidelizzare i clienti già acquisiti e a proporci a nuovi target, sensibili al concetto di eccellenza ma anche di praticità e convenienza” spiega Gianluca Grassi, head of omnichannel marketing.