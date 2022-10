Gallery. Vinokilo fa tappa in 4 stazioni italiane

Quattro stazioni ferroviarie, tra le più importanti a livello nazionale, ospitano il tour di Vinokilo, in collaborazione con Trainline con prodotti second hand

Dopo la tappa a Napoli e Roma, il tour che porterà Vinokilo in giro per l'Italia prosegue per far tappa nelle stazioni di Milano Centrale, fino al 16 ottobre, e Torino Porta Nuova dal 19 al 23 ottobre 2022. Confermato il tipico format che unisce shopping, talk, entertainment, food & drink per informare, intrattenere e creare valore esperienziale promuovendo un lifestyle consapevole ed in linea con le esigenze ambientali e sociali della contemporaneità.

Il concept si incentra su una kg sale europea di abbigliamento ed accessori vintage e second hand che intercetta un pubblico ampio ed eterogeneo, in transito nelle principali stazioni ferroviarie italiane.

La collaborazione con Trainline

Trainline sarà presente in tutte le tappe del tour con attivazioni off e online per spronare il pubblico a viaggiare in treno. L'obiettivo di questa collaborazione è la promozione si una vita sostenibile e l’attenzione alla tutela ambientale. In occasione del Vinokilo tour, Trainline ha attivato una promozione speciale: 10 euro di sconto sui biglietti di treni e pullman per viaggiare in Europa, dedicata a chi acquista per la prima volta sulla piattaforma.