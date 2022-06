Vinokilo: torna lo shopping sostenibile

Al Tiare Shopping Center di Villesse viene riproposta l'iniziativa Vinokilo che promuove l'economia circolare e lo shopping sostenibile

Al Tiare Shopping Meeting Place di Villesse (Go) torna l'evento Vinokilo, che promuove lo shopping sostenibile, in programma dal 18 al 26 giugno a ingresso gratuito, dalle 10 alle 20, al secondo piano del Centro. L'iniziativa prevede la possibilità di acquistare abiti e accessori vintage venduti al chilo. L'evento sarà accompagnato da attività di musica e intrattenimento con un programma che prevede djset e momenti di incontro. "Ognuno di noi può fare la sua parte limitando gli sprechi e promuovendo uno stile di vita più sostenibile attraverso l’economia circolare -spiegano da Vinikilo-. Per questo verrà allestito un punto raccolta pop-up per gli abiti che non si indossano più (lavati, in buono/ottimo stato, no scarpe, intimo, accessori e marchi del fast fashion) in cambio verrà applicato uno sconto sui nuovi acquisti fino a un massimo del 30% in base alla quantità portata". Per l'occasione, il punto di vendita Ikea, situato proprio al secondo piano del centro, propone un menù ad hoc a 10 euro mentre è disponibile uno sconto del 10% da Lowengrube.

Come partecipare

I clienti potranno ritirare la propria borsa Vinokilo da riempire con vestiti e accessori di alta qualità e dei brand più noti, disponibili in differenti taglie e suddivisi per

tipologie. Una volta riempita, la borsa va portata alla cassa e il team di Vinokilo la peserà per comunicare la spesa corrispondente. Per partecipare è necessario prenotare il biglietto in anticipo a questo link.