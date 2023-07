Gallery. Walmart Supercenter riapre dopo il restyling

Nuova immagine per il punto di vendita Walmart Supercenter situato nella Contea di Leon, in Floirida, negli Stati Uniti, con un approccio omnicanale

Si presenta rinnovato il punto di vendita Walmart Supercenter, situato al 4021 Lagniappe Way, nella Contea di Leon, in Florida, negli Stati Uniti d'America, riprogettato nel layout e con rinnovati servizi. Il restyling rientra in un più ampio progetto di rinnovamento della rete partito da questo store e che proseguirà con l'ammodernamento del negozio ubicato al 5500 Thomasville Road e poi via via, gradualmente, anche con altri store dell'insegna americana.

La comunicazione interna è molto più evidente e distintiva in tutti i reparti, ben illuminata perché risulti visibile da più parti. Sulle etichette sono disponibili i codici QR per fornire al consumatore molti più dettagli e informazioni sui prodotti in assortimento. Rinnovate anche le funzionalità di ritiro e la barriera casse: disponibili oggi 26 corsie di cassa automatica per completare gli acquisti, rispetto alle sei originali con cui il negozio ha aperto due decenni fa. La trasformazione del front-end include anche dispositivi di raffreddamento "Grab N Go". Potenziati i dispositivi tecnologici per migliorare l'esperienza di acquisto dei consumatori ed enfatizzare l'approccio omnichannel dell'insegna. "Stiamo lavorando perché i clienti possano avere instore una shopping experience phygital che faciliti il loro percorso di spesa" afferma Janey Whiteside, executive vie president e chef customer officer di Walmart.

Rinnovata inoltre l'intera ambientazione con un layout che risulti di più facile utilizzo e che semplifichi le operazioni di acquisto della clientela.