Walmart, prezzi bassi e ristrutturazione dei pdv per mantenere la leadership

Nell’ultimo trimestre Walmart ha proseguito nel suo percorso di crescita, ma le previsioni per l’anno in corso sono orientate alla prudenza. Le strategie per fidelizzare i clienti

“Con l’inflazione che resta su livelli particolarmente elevati, il nostro impegno è a mantenere bassi i prezzi dei prodotti a marchio privato. Per questa ragione è importante anche il contributo da parte di partner e fornitori della nostra private label”. Così il ceo di Walmart Doug McMillon, in una delle interviste rilasciate a margine dei dati di bilancio, che hanno visto chiudere l’ultimo trimestre (a fine gennaio) con ricavi per 159,8 miliardi di euro, il 7,3% in più rispetto allo scorso anno, mentre per l’intero esercizio in corso le attese sono di un utile per azione compreso tra 5,90 e 6,05 dollari azione rispetto alle attese elaborate alla vigilia dagli analisti di 6,50 dollari per azione.

La necessità di fare la differenza

Il deterioramento del quadro macro spinge il gigante della grande distribuzione a spingere sulla fidelizzazione, anche a costo di limitare i margini.

Secondo Neil Saunders, amministratore delegato di GlobalData, “le strategie di marketing e promozione adottate da Walmart” a fronte di uno scenario difficile per i consumi, stanno favorendo la tenuta delle vendite, con qualche difficoltà nel non food. “Per i clienti a basso reddito questo è dovuto alle minori disponibilità finanziarie generate dall’inflazione, mentre tra coloro che hanno maggiori disponibilità c’è la sensazione diffusa di trovare merce generica”. A questo proposito McMillon, presentando i risultati finanziari, ha sottolineato che i negozi statunitensi ristrutturati di recente si concentrano sul miglioramento di categorie come l'abbigliamento e la casa, aggiungendo che la risposta iniziale dei clienti è “promettente”. Il timoniere ha citato come esempio il negozio di Teterboro (New Jersey), caratterizzato da un profondo rinnovamento del layout, con una maggiore dotazione di soluzioni tecnologiche. “L’orientamento delle ristrutturazioni è a migliorare il visual merchandising e incoraggiare gli acquirenti a una permanenza maggiore in negozio”, ha commentato Saunders.

Focus sull’e-commerce

Intanto la società ha rivendicato il successo delle proprie strategie di e-commerce, con vendite in questo canale cresciute del 17% nel corso dell’ultimo anno. Per John Furner, presidente e ceo di Walmart Usa, “i confini tra canale fisico e digitale sono sempre più sfocati”, anche perché i pdv spesso agiscono come “centri di evasione ordini”. Furner ha poi aggiunto che gli acquirenti online sono mediamente più giovani della media, hanno una buona dimestichezza con la tecnologia e spesso redditi più elevati.