Garage: a Kiev uno spazio gourmet

L'agenzia Interstore | Schweitzer ha trasformato una vecchia fabbrica in una nuova ed elegante location dove convivono diversi marchi. Il punto di vendita Garage, realizzato a Kiev da Good Wine (catena ucraina di store dedicati al food di qualità), dispone di quattro diverse stazioni gastronomiche, che si fondono l'una nell'altra in uno spazio

senza porte divisorie. Lo store gourmet è dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio e vede nei reparti freschi e freschissimi il suo punto di forza.

1 di 3

All'interno di Garage, i consumatori trovano Mirali, il ristorante di punta gestito da uno degli chef più famosi dell'Ucraina. Il Bakehouse, tutto in colori naturali, è uno spazio dove i consumatori possono comprare il pane appena sfornato, o soffermarsi ad assaggiare i prodotti disponibili. Lo spazio per lo Yellow Place Café è pensato per gli amanti del caffè che possono assistere al processo di tostatura dei chicchi di caffè nella torrefazione interna. Dal chicco alla tazza, l'intero processo è completamente trasparente e coinvolgente.

Integrato in un enorme cubo di vetro all'interno dell'edificio, c'è il Sabotage Wine dedicato al mondo del vino.

Per l'allestimento sono stati utilizzati materiali pregiati come la quercia, la quarzite verde, il legno di noce.