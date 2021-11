Sobeys: il nuovo format punta sulla flessibilità degli spazi

Si rinnova l'immagine di Sobeys Orangeville, la rete che conta 1.500 punti di vendita in Canada, gestiti dalla società Sobeys Inc. Il format di ultima generazione è stato ideato e progettato dall'azienda di design & shopfitting Interstore | Schweitzer con la quale è stata avviata la collaborazione già nel 2019. Il tratto distintivo di questo nuovo formato consiste nell'implementazione del concetto Flexstore sviluppato dall'azienda di design, usato per la prima volta in Nordamerica, e già sperimentato in altri Paesi.

Il supermercato aperto a Orangeville si sviluppa su una superficie di 3.200 mq con un focus ampio e articolato sul mondo dei freschi e dei freschissimi, caratterizzati da ambientazioni distintive per ogni reparto anche grazie all'utilizzo di schermi con immagini che richiamano la peculiarità del banco servito come nel caso del mare per la pescheria.

Lo scopo del progetto è proporre un format da modulare in base alle esigenze e alle caratteristiche della struttura.

I banchi serviti si sviluppano lungo il perimetro a formare quasi un'area circolare al cui centro sono stati posizionati i prodotti secchi. Tutti i mobili utilizzati sono flessibili e pronti per essere installati (plug-in) grazie a una soluzione unica in cui i servizi (acqua, elettricità, vuoto, dati) sono alimentati dal soffitto nei banconi e nei mobili.

I banchi freschi e le unità refrigerate possono essere spostati in modo flessibile secondo questo principio ed agganciati ad altre aree secondo necessità. Per esempio, il bancone della pizza può essere facilmente sostituito da un salad bar semplicemente spostando e scambiando i banchi.

Il design del negozio sottolinea la nuova corporate identity di Sobeys e mette in primo piano la presentazione del prodotto. Anche il concetto d’illuminazione segue questo approccio di distintività. Un'intera linea di prodotti del lighting partner Imoon è stata, infatti, appositamente certificata per il mercato canadese. Nei reparti freschi, per esempio, sono stati utilizzati speciali colori chiari per enfatizzare la freschezza degli alimenti e ridurre il deterioramento dei prodotti. Grazie ad un progresso tecnologico degli apparecchi d’illuminazione, è stato ottenuto un risparmio energetico del 30-40%.