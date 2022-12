Gdoweekly #12 – 5 notizie in 5 minuti: Selex. Vègè. Euroshop

Nella dodicesima puntata di Gdoweekly parliamo degli investimenti annunciati da Selex, il riconoscimento a Gruppo Vègè, i recenti opening nel retail

🎙️ È uscita la dodicesima puntata di Gdoweekly, il #podcast di Gdoweek: ogni venerdì, 5 notizie sul mondo del #retail in 5 minuti!

In questa puntata:

➡️ Selex prevede grossi investimenti per il 2023: 63 nuovi store e 72 ristrutturazioni, per un ammontare di 340 milioni di euro

➡️ Gruppo Végé riceve un grande riconoscimento entrando a far parte del Registro dei marchi storici di interesse nazionale

➡️ È stata una settimana di nuove aperture: parliamo dei nuovi punti di vendita di Banco Fresco e Piombo

➡️ Grazie al suo stile irriverente e all’approccio innovativo, è Unieuro a portarsi a casa il premio Greatest TikTok Europe nell’ambito dei TikTok Awards Grand Prix

➡️ Tutto pronto per Euroshop 2023: la fiera sulle innovazioni del retail si terrà a Dusseldorf dal 26 febbraio. Noi ci saremo per raccontarvi tutte le anteprime!

