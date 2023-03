Gdoweekly #25: Esselunga e Lidl nel pallone. Glover Center Glovo. Xs store Ikea a Roma

Fuori la nuova puntata di Gdoweekly in cui parleremo di Esselunga e Lidl nel calcio, i Novapoint e il nuovo Glover Center

È uscita la nuova puntata di Gdoweekly, il #podcast di Gdoweek: ogni venerdì, 5 notizie sul mondo del #retail in 5 minuti!

In questa puntata:

Esselunga e Lidl annunciano le proprie partnership con FIGC e Uefa

Nova Coop propone i Novapoint per i servizi instore

Glovo apre un Glover Center per i rider a Palermo

Opening del primo Xs store Ikea in Italia, a Roma

Shein torna in Italia con un nuovo temporary store

