Lidl partner ufficiale di Uefa Euro 2024

L'insegna interviene in qualità di sponsor sia delle Qualificazioni Europee sia del torneo finale Uefa Euro 2024 sostenendo sport a salute

L'insegna sostiene lo sport. In occasione delle Nazionali di calcio europee, che si sfideranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024, Lidl interviene in qualità di sponsor sia delle Qualificazioni Europee sia del torneo finale Uefa Euro 2024. I Paesi che scenderanno in campo per disputare le 51 partite del torneo finale saranno selezionati durante la fase di Qualificazione Europea, che si svolgerà da marzo 2023 a marzo 2024.

Le dichiarazioni

"Siamo entusiasti di essere parte di un evento che appassionerà milioni di persone in

tutto il nostro continente e, in primis, i nostri 21.000 collaboratori in Italia e gli oltre 360.000 a livello mondiale. Così come i nostri prodotti sono accessibili a tutti, vogliamo contribuire a rendere Uefa Euro 2024 un'esperienza collettiva unendoci nel tifo calcistico sempre all’insegna della sana alimentazione- commenta Eduardo Tursi, amministratore delegato acquisti e marketing di Lidl Italia-. Con questa partnership Lidl intende sottolineare ancora una volta l'importanza del binomio sport-sana alimentazione. Dieta salutare ed esercizio fisico, infatti, hanno un impatto fondamentale sia sulla salute che sull'ambiente. Per questo l’insegna sta sviluppando il proprio assortimento sulla base

della Planetary Health Diet (PHD), rendendo più semplice per i propri clienti scegliere

consapevolmente prodotti sani e sostenibili".

“Uefa è orgogliosa di dare il benvenuto a Lidl come Partner Ufficiale delle Qualificazioni Europee e di Uefa Euro 2024. La presenza di Lidl in tutto il continente darà un forte contributo alla promozione di quella che sarà un'altra competizione indimenticabile. Siamo lieti di sostenere insieme i valori della salute e del benessere condivisi da Lidl e Uefa" aggiunge il direttore marketing Uefa, Guy-Laurent Epstein.