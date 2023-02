Getir e Justeat uniscono le forze

Sulla piattaforma di Just Eat Takeawayc.com sarà possibile acquistare i prodotti di Getir nelle città in cui quest’ultima è presente, vale a dire Milano, Roma e Torino. Quest’ultima si occuperà anche delle consegne attraverso propri corrieri

L’offerta di prodotti Getir sbarca sulla piattaforma Just Eat Takeaway.com, per cui un cliente di quest’ultima può trovare le soluzioni offerte dalla società pioniera nella consegna ultraveloce della spesa, con i rider della stessa Getir che si occupa del delivery. È il frutto della partnership siglata tra le due aziende

I contorni dell’accordo

L’intesa riguarda tutti i 2mila prodotti di Getir e le città nelle quali quest’ultima è presente, vale a dire Milano, Roma e Torino. L’accordo fa parte di un'alleanza paneuropea tra le due società, che comprende anche altri mercati come Germania, Regno Unito, Francia e Spagna. “Siamo molto felici di annunciare questa partnership anche in Italia, che ci vedrà collaborare con uno

dei più grandi player di delivery in un accordo win-win che premia non solo le due aziende coinvolte, ma anche e soprattutto il cliente finale -, commenta Davide Tronzano, managing director per Getir in Italia -. In qualità di pionieri della consegna ultraveloce di generi alimentari, il nostro obiettivo è

permettere ai nostri clienti di fare il miglior uso possibile del loro tempo: questa partnership ci permette di restituire del tempo libero anche agli utenti italiani di Just Eat, che potranno ordinare e ricevere in pochi minuti i nostri prodotti, compresa la nostra selezione di prodotti locali”.

Cresce l’offerta

“Siamo contenti di iniziare questo nuovo percorso anche in Italia e di farlo con un partner come Getir, azienda con la quale condividiamo anche un modello di lavoro responsabile che prevede l’assunzione dei propri corrieri – gli fa eco Daniele Contini, country manager di Just Eat Italia -. “Questa partnership consentirà ai nostri clienti di accedere, oltre all'ampia offerta

ristorativa disponibile sulla nostra piattaforma online, anche a moltissimi prodotti di uso quotidiano ampliando ulteriormente il ventaglio di servizi a disposizione dei nostri consumatori”.

.