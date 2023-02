Getir: una campagna per consolidare la presenza a Torino

Il servizio rapido di consegna a domicilio lanciato in Italia 16 mesi fa si concentra sulla brand awareness in ambito urbano, sulla scia di quanto già fatto a Milano

Getir, servizio di consegna a domicilio rapido sbarcato 16 mesi fa in Italia, si concentra sullo sviluppo a Torino con una campagna out of home sulla scia di quanto fatto lo scorso anno a Milano. Il player, che offre circa 2.000 articoli di uso quotidiano, compresi prodotti locali, ha scelto in particolare di focalizzare la comunicazione presso le fermate degli autobus, Mupi Lux, Mupi della metropolitana e decorando gli autobus stessi con i colori rappresentativi di Getir, viola e giallo, fino a metà febbraio.

La campagna di comunicazione è pianificata con IgpDecaux e con Bluemedia, per quanto riguarda le fermate degli autobus.

L'intento macro è di "sviluppare un business sostenibile a lungo termine su scala nazionale e consolidare la nostra presenza in Italia anche nel 2023”, spiega Davide Tronzano, direttore generale di Getir Italia. Un'ambizione che l'azienda condivide con altri player della consegna veloce e che lascia aperto l'interrogativo sul futuro a lungo termine di questo settore. Sulla scia delle questioni più delicate che hanno coinvolto il comparto, poi, Getir tiene anche a sottolineare di "costruire solide relazioni con i propri dipendenti e offrire loro condizioni di lavoro esemplari. Rendendo la sicurezza una priorità assoluta, ai motociclisti sono forniti caschi e dispositivi di protezione di alta qualità insieme alle loro e-bike ed e-scooter".