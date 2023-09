GioStyle cresce con l’acquisizione di Gensini

L'operazione, che promette di assicurare importanti sinergie industriali e commerciali, consente all'azienda bergamasca di estendere il suo business alla vendita di armadi e ripostigli per esterni

La debolezza del ciclo economico non sembra fermare le aggregazioni, con le aziende più capitalizzate che continuano a puntare anche sull’m&a per accelerare il percorso di crescita. L’ultima novità arriva da GioStyle, attiva nello storage indoor e outdoor, che ha ampliato la propria offerta con l’acquisizione di Gensini, società storica nella produzione di articoli per la casa e per il giardino.

Un’aggregazione che promette di generare forti sinergie industriali e commerciali. La capacità produttiva vede l’integrazione di 40 dipendenti, tra operai e impiegati, un polo produttivo di circa 4000 mq che include 22 linee di stampaggio di materie plastiche (che portano il totale a 37) e un magazzino di circa 3000 mq con un’officina dedicata alla produzione e manutenzione degli stampi di prodotto.

Con oltre 200 referenze nell’ambito dello storage, della pulizia della casa, del bagno, della cucina e dell’ecologia, l’azienda bergamasca estende il suo business alla vendita di armadi e ripostigli per esterni. Da segnalare anche il contributo dell’acquisita in termini di presenza sui mercati internazionali.

“Il 2023 si è rivelato cruciale per la crescita dell’azienda – commenta Arianna Giontella, responsabile marketing di GioStyle -, che ha visto un importante investimento in comunicazione e il ritorno del marchio in TV con la campagna pubblicitaria lanciata la scorsa primavera”.