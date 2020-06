Girau: dalla Sardegna gli specialisti in latte e formaggi di capra, mucca e pecora

Una grande novità per il settore lattiero caseario. Girau, già leader nazionale nel latte fresco e nello yogurt di capra, lancia una nuova gamma premium di prodotti 100% naturali, proponendosi sul mercato come primo brand specialista nella produzione e nella lavorazione di tre diverse tipologie di latte: caprino, vaccino e ovino.

Girau affonda le sue radici in una storia antica, quella della Sardegna, dove dal 1958 raccoglie un latte d'eccellenza da un selezionato gruppo di allevatori, trasformandolo in prodotti di alta qualità ispirati alla ricca tradizione casearia regionale. Latte e derivati 100% made in Sardegna, unici come il territorio da cui provengono che permette di ottenere un prodotto dalle qualità organolettiche eccezionali.

LE TRE NUOVE LINEE DI PRODOTTI- L’offerta che ne deriva, presentata attraverso rinnovati pack e un restyling del brand, è quella di 3 linee di prodotti freschi (a base di latte di pecora, di capra e di mucca) e di una linea di formaggi stagionati. Una proposta completa in grado di rispondere alle sempre più variegate esigenze di alimentazione di un ampio target di consumatori.

Per intercettare i recenti trend di mercato – attenzione al benessere e al gusto, così come a una maggiore praticità nelle modalità di consumo – Girau ha ridisegnato la propria gamma, declinandola in quattro categorie di prodotto per ciascuna delle 3 linee: latte alimentare, yogurt, formaggio a fette e spalmabile.

La linea a base di latte di capra offre una varietà di prodotti gustosi e facilmente digeribili. La nuova linea Girau a base di latte di pecora, lanciata in anteprima a marzo, incontra, invece, la crescente esigenza di prodotti 100% naturali e ricchi di proteine, mentre la nuova linea Girau a base di latte di mucca è pensata per soddisfare l’emergente richiesta di snack golosi e 100% naturali di bambini e adulti.

LE “ORIGINI”: I FORMAGGI DELLA TRADIZIONE SARDA Completano l’offerta, nella linea Origini: il pecorino sardo maturo DOP, i pecorini stagionati (Monreale Riserva e Re Sardo) e semistagionati (Monreale); i formaggi caprini Flor di capra (semistagionato) e Gran Pascolo (stagionato); il grattugiato di capra e di pecora; le creme spalmabili ottenute da un mix di formaggi di pecora e capra, nelle versione “classica” e “piccante”.

Le linee di prodotti Girau

UN BRAND CON ALLE SPALLE UNA REALTA’ IN CRESCITA – Nel mondo di Arborea, Girau rafforza ulteriormente la sua immagine premium e il suo percorso di crescita al pari di quello seguito dalla cooperativa, realtà sviluppatasi negli ultimi anni grazie ad alcune acquisizioni di aziende italiane che le hanno permesso di maturare una dimensione nazionale e un’accresciuta capacità produttiva sostenuta da una precisa strategia di mercato per i suoi brand e prodotti sui mercati nazionali ed internazionali.