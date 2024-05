Glovo, tra i leader mondiali nella consegna di ordini multi-categoria in 23 paesi, avvia una partnership con IPPO (di seguito: Ippo), ristorante di sushi, fondato a Milano da due giovani di origine asiatica cresciuti in Italia. Ippo è nato come concetto culinario che combina la cucina orientale con la vena fantasiosa della mediterranea. Con tre ristoranti a Milano (vie Panfilo Castaldi, Sarpi e Raffaello Sanzio), Ippo punta allo sviluppo con nuovi locali e a portare la sua cucina a un pubblico ancora più ampio, confermando il suo impegno nell'offrire un'esperienza culinaria esotica ma familiare. Grazie a questa collaborazione con Glovo, i clienti potranno ora gustare l'offerta di Ippo a casa propria, rendendo l'esperienza del sushi ancora più accessibile e conveniente.

"La partnership con IPPO rappresenta un passo importante nell'espansione dell'offerta gastronomica di alta qualità di Glovo a Milano -commenta Rafael Narváez Gracia, direttore commerciale di Glovo in Italia-. Siamo entusiasti di collaborare con un marchio così rinomato, guidato da due imprenditori straordinari come Fabio e Kai. La loro visione e determinazione nel portare avanti questo progetto giocherà un ruolo fondamentale nel rendere questa partnership un successo. La loro esperienza e l’impegno nel combinare la tradizione culinaria giapponese con l'innovazione mediterranea ci hanno fornito una solida garanzia per l’ottima resa di questa collaborazione".

Glovo prosegue così anche nel 2024 il suo dinamismo in termini di accordi con famose insegne della ristorazione, ma anche nel campo non-food, un settore abbastanza nuovo per le piattaforme del delivery: si pensi alle collaborazioni con Bricocenter e Trony.