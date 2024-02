Glovo sarà partner di riferimento nelle consegne per Roadhouse SpA (Gruppo Cremonini) e i suoi quattro principali format di casual dining

Il 2024 si è aperto per Glovo con dinamismo e intensità sul piano degli accordi. Il più recente dei quali è quello con Carrefour. Adesso Glovo annuncia una partnership con Roadhouse SpA, società di Gruppo Cremonini, che gestisce diversi formati di ristoranti casual dining in Italia: Roadhouse Restaurant, Calavera Restaurant, Billy Tacos, e -ultimo nato- RIC – Chicken House che ha debuttato a Merlata Blopom Milano. La nuova collaborazione con le insegne Roadhouse rappresenta per Glovo un’ulteriore testimonianza del suo impegno nel portare un'ampia varietà di opzioni culinarie direttamente nelle case dei suoi utenti.

Fondata nel 2001 da gruppo Cremonini (che ne detiene la proprietà per l'Europa), Roadhouse -oggi oltre 300 punti di vendita dislocati in oltre 100 città italiane- è stata pioniera della steakhouse in Italia, trasformandosi nel corso degli anni in un punto di riferimento per una platea diversificata di consumatori (giovani, famiglie e clienti business), anche grazie a un menù in continua evoluzione, dai classici piatti di carne con tagli nobili, agli hamburger, i sandwich, le insalate, e fino a specialità culinarie provenienti da tutto il mondo, come i piatti messicani di Billy Tacos e di Calavera Restaurant.

Attraverso la partnership con Glovo, Roadhouse permetterà agli utenti della piattaforma di delivery di accedere facilmente alla gamma di offerte dai suoi ristoranti, godendo della comodità e della praticità del servizio di consegna a domicilio.

"Roadhouse è una realtà rinomata che ha saputo conquistarsi la fiducia dei clienti in tutta Italia grazie alla qualità dei suoi prodotti, frutto di una filiera estremamente controllata ed efficiente -commenta Giuseppe Borghese, Head of Commercial di Glovo Italia-. Siamo entusiasti di tornare a collaborare con un marchio così importante nel panorama gastronomico italiano e siamo certi che i nostri clienti apprezzeranno la possibilità di poter godere delle ottime proposte di Roadhouse direttamente a casa propria”.