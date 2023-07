Goodman punta sul fotovoltaico BayWa r.e. per Metro Logistics

Il Marl Logistic Centre ha ora la sua produzione di elettricità rinnovabile che coprirà il fabbisogno energetico e le esigenze operative di Metro Logistics

La generazione di 18 MWp di energia rinnovabile è il risultato ottenuto da Goodman sfruttando le superfici esposte del Marl Logistic Centre, in Renania Settentrionale/Vestfalia. L’impianto fotovoltaico su larga scala sarà completato entro la fine del 2023 e contribuirà a rafforzare le caratteristiche di sostenibilità del Goodman Marl Logistic Centre e dell’intera azienda.

Già dal 2017, grazie alla superficie di 235.000 mq, il Marl Logistic Centre è il più grande centro logistico di Goodman in Europa. L’installazione degli oltre 43.000 moduli fotovoltaici necessari è stata affidada a BayWa r.e, un produttore di energie rinnovabili e fornitore di servizi e soluzioni.

Oggi, l'edificio registra un nuovo record con l'installazione del più grande impianto fotovoltaico in copertura del gruppo a livello globale. Questa energia coprirà il fabbisogno energetico e le esigenze operative di Metro Logistics, un fornitore di servizi di approvvigionamento, distribuzione e logistica, compresa la logistica per l'eCommerce.

La sostenibilità del Marl Logistic Centre

Il Marl Logistic Centre ha già ottenuto il certificato d'oro del German Sustainable Building Council (Dgnb). L'energia in eccesso verrà immessa nella rete elettrica tedesca. La produzione di energia fotovoltaica è diventata uno standard in tutti i progetti di Goodman per ridurre le emissioni e minimizzare la domanda di energia elettrica dalla rete. L'obiettivo è generare energia pulita on-site, in particolare su tetti di grandi dimensioni.

Goodman ha l'obiettivo di realizzare 78 MWp di nuova potenza fotovoltaica entro il 2025. In passato, BayWa r.e ha già affiancato Goodman nella realizzazione di diversi impianti solari di grandi dimensioni in Germania, Belgio e Paesi Bassi, un totale di 24 impianti installati per una potenza totale di 60 MWp.

Il traguardo finale previsto è di 400 MWp. La nuova collaborazione con Metro e BayWa r.e. contribuirà significativamente a raggiungere questo obiettivo per l'Europa continentale.