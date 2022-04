Gros: oltre 52.000 euro devoluti alla Fondazione Bambino Gesù

Il buon risultato dell'iniziativa è frutto della vendita solidale dell'ovetto realizzato ad hoc dal retailer per la sua linea Pensieri Dolcissimi

Più di 52.000 euro: questa la cifra raccolta da Gros Maestri del Fresco a sostegno della campagna solidale di Pasqua promossa da Fondazione Heal. Il ricavato dell'iniziativa è andato alla Fondazione Bambino Gesù, per supportare la ricerca in neuro-oncologia dell'ospedale pediatrico: “Sono felice del risultato che Gros ha ottenuto con la vendita solidale del suo ovetto speciale realizzato per la linea Pensieri Dolcissimi - commenta Elena Santarelli, madrina d’eccezione dell'evento -. Questo è stato possibile grazie alla generosità di ogni singolo cliente che ha creduto nel progetto. Grazie di cuore”.

“Ero certo che la solidarietà dei nostri clienti e l’entusiasmo con cui l’iniziativa è stata accolta nei punti di vendita avrebbero portato a un ottimo risultato - commenta Giovanni Scifoni, direttore acquisti Gros -... Voglio ringraziare tutti per l’impegno, la linea Pensieri Dolcissimi è nata proprio per sostenere dei progetti sociali: la formula è efficace, proseguiremo in futuro su questa strada virtuosa”.

Il ricavato sosterrà la ricerca in neuro-oncologia pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, che ha come obiettivo quello di migliorare gli strumenti per la diagnosi e la cura dei tumori infantili del sistema nervoso centrale.

I tumori del sistema nervoso centrale (Snc) rappresentano i tumori solidi più frequenti dell’età pediatrica, secondi per incidenza solo alle leucemie. Si stima che ogni anno in Italia si ammalino di un tumore circa 1.500 bambini di età compresa tra 0 e 15 anni, più altri 800 adolescenti: di loro, circa 400 sono i nuovi casi totali di tumori del Snc.