GrosMarket aiuta l’accademia Ifse nella formazione

GrosMarket conferma il suo impegno al fianco dell’accademia Ifse per crescere assieme nel settore horeca

GrosMarket, insegna cash&carry del Gruppo Sogegross, offrirà agli allievi dell’accademia Ifse-Italian Food Style Education, giornate di formazione presso il punto vendita di Rivoli (TO). A disposizione degli studenti le competenze del retailer. Ifse ricambierà con show cooking dei propri chef. Da GrosMarket saranno poi messi a disposizione dei giovani cuochi prodotti made in Italy selezionati, per innovare a partire da quelli nuovi prodotti e ricette.

GrosMarket-Ifse, una partnership tutta improntata alla formazione

Il lavoro di Ifse si concentra sulla promozione della qualità dei prodotti, sulla formativa e la diffusione della cultura della cucina, dalla pasticceria all’enologia anche oltre i confini nazionali.

Una partnership che “conferma la nostra vocazione al fianco dei professionisti, che trovano nella nostra insegna un alleato nell’affrontare diversi aspetti del loro lavoro grazie al nostro approccio full service e innovativo”, orientato alla formazione professionale, dice Flavio Zago, direttore canale di GrosMarket.

Diversi i temi di una partnership che spazia dalla formazione e “l’aggiornamento professionale dedicati ai professionisti e agli addetti di reparto, alla formazione su aspetti merceologici per i nostri studenti, dalla promozione e comunicazione alla valorizzazione dei prodotti attraverso gli chef in Accademia”, commenta Raffaele Trovato, fondatore e direttore generale Ifse.