Basko (Sogegross): le iniziative per i 25 anni della carta fedeltà

Due nuove attività per i 25 anni di Prima Card, la carta fedeltà di Basko: Diamo una mano alla Scuola e allo Sport e Amici di Trudi

Nei prossimi giorni saranno attivate nuove iniziative dedicate ai titolari delle 400mila Prima Card per festeggiare i 25 anni della carta fedeltà di Basko, insegna del Gruppo Sogegross, e rientrano del più ampio programma messo a punto dall'insegna per l'occasione celebrativa. Le carte attive nell'ultimo anno risultano circa 400.000 e di queste circa 30.000 sono state attivate tra il 1998 e il 1999 e risultano ancora in uso.

“ Basko è da sempre in prima linea per sostenere le giovani generazioni, i valori dell’educazione e dello sport -commenta Giovanni D’Alessandro, direttore canale Basko-. Il legame con gli istituti scolastici e le associazioni sportive, che da diversi anni sviluppiamo, è molto importante per la nostra insegna: siamo orgogliosi di consolidare un rapporto di cura e attenzione che da sempre rivolgiamo al nostro territorio, a cui dedichiamo il nostro impegno quotidiano”.

Le iniziative

Le attività in programma saranno operative dal 19 settembre. La prima prevede la raccolta Diamo una mano alla Scuola e allo Sport che, fino al 10 dicembre, permette di ricevere ogni 10 euro di spesa un tagliando da accreditare alla scuola o all’associazione sportiva prescelta perché ricevano attrezzature e materiale didattico. Sono oltre 1.400 le scuole e le associazioni sportive iscritte che possono partecipare registrandosi a questo sito. La seconda riguarda la collezione Amici di Trudi, disponibile fino al 16 ottobre. In questo caso, ogni 30 euro di spesa e il contributo di 1 euro si potranno collezionare i personaggi del marchio. A queste si aggiunge anche il concorso Prima Card ti premia! che mette in palio oltre 1.300 buoni spesa.