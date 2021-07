GrosMarket (Sogegross) potenzia la rete in Liguria

Il Gruppo Sogegross rafforza la presenza dei cash and carry GrosMarket in Liguria con una struttura realizzata ad Albisola (Sv), in via dei Levantino, dedicata ai professionisti horeca. Si tratta del 23esimo store dell'insegna. Sarà il primo negozio con il nuovo logo, dopo il cambio di nome da Sogegross a GrosMarket, che identificherà tutti i negozi di ingrosso alimentare (mentre Sogegross rimarrà a definire la holding a livello di Gruppo con sede a Genova Bolzaneto.)

"Con questa nuova apertura presentiamo un format di negozio innovativo per la combinazione tra dimensioni contenute e ricchezza della proposta commerciale, che riteniamo essere una novità sul territorio e in linea con le esigenze dei professionisti locali - spiega Flavio Zago, direttore del canale ingrosso del Gruppo Sogegross-. Malgrado il periodo difficile, il nostro piano di investimenti e di sviluppo è confermato. Entro la fine dell’anno, realizzeremo importanti ristrutturazioni ed altre aperture. Stiamo lavorando a tanti progetti che vedranno la luce nei prossimi mesi, soprattutto in ambito digital e Food Service. Il primo di questi è la piattaforma digitale che consentirà ai clienti di gestire ordini, fatture, visionare il proprio storico acquisti, controllare i pagamenti e il proprio saldo, e avere una vetrina completa sull’assortimento dei negozi".

Il punto di vendita

La struttura, situata nell’area dell’ex stabilimento industriale Fac Fabbrica Albisolese Ceramiche chiuso nel 2012, si sviluppa su una superficie di circa 3.000 mq. L’intervento ha previsto la demolizione delle strutture pre-esistenti ormai fatiscenti, la costruzione di un nuovo fabbricato e il miglioramento della viabilità con il collegamento di via dei Levantino e via dei Gervasio.

L'offerta comprende oltre 8.000 referenze con un focus sui reparti specializzati di pescheria, macelleria, con il sistema del self-service assistito e la disponibilità di tagli con frollatura dry aged personalizzata, ortofrutta, che garantisce un’ottimale catena del freddo e vendita anche a minicolli. Completa l'offerta dei freschi il reparto dei salumi e formaggi, con un'ampia selezione di prodotti del territorio. Presente la cantina vini a temperatura controllata, con le migliori etichette che consentono la selezione di una carta vini su misura, anche con vendita a bottiglia singola.