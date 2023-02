Gruppo Arena (VéGé): nuovo format per il bistrot Spazio Sapore

Il bistrot Spazio Sapore del Gruppo Arena viene proposto come format autonomo fuori dall’area di vendita del supermercato

Fino ad oggi le aree dedicate alla ristorazione Spazio Sapore sono state inserite all'interno dei punti di vendita del Gruppo Arena (VéGé). Il bistrot inserito all’interno del centro commerciale Milazzo si propone con una formula nuova e in un'area a sé stante, fuori dall’area di vendita del supermercato.

Le caratteristiche di Spazio Sapore

Spazio Sapore è nato come servizio di ristorazione e caffetteria e ad oggi conta 13 in- store restaurant collocati davanti alla barriera casse di molti punti di vendita Decò e SuperConveniente, di nuova costruzione o ristrutturati, in formula “risto-retail” con un centinaio di posti a sedere. La metratura media è compresa tra i 150 e i 200 mq. Queste aree hanno arricchito l'offerta degli store della rete fortificando l'esperienza del consumatore. Arena testa una nuova possibilità lanciando a Milazzo (Me) un format autonomo e indipendente nel mercato di ristorazione, con consumo in loco o take-away. Il locale ha uno stile contemporaneo e un concept moderno, si sviluppa su una superficie di circa 200 mq, ha cucina a vista e dispone di oltre 100 posti a sedere. La proposta spazia dalla prima colazione al pranzo, dall’aperitivo ai dolci con un'offerta di primi e secondi già pronti o preparati in maniera espressa dagli chef, panini, insalate, torte e dessert. Inoltre è presente la gelateria artigianale con laboratorio interno e moltissime tipicità del territorio preparate con ingredienti selezionati.