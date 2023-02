Gruppo Briò entra a far parte del Consorzio C3

Il Consorzio C3 raggiunge quota 21 imprese associate per un totale di 1.019 punti di vendita in tutto il territorio italiano

Il Consorzio C3 annuncia l’ingresso del Gruppo Briò specializzato nel settore del cura casa e persona, profumeria e pet food. Dopo l’entrata nella rete del Consorzio Scudo, con l’arrivo di Gruppo Briò, il Consorzio C3 raggiunge quota 21 imprese associate per un totale di 1.019 store e una superficie di vendita complessiva di 822.235 mq.

“Un altro brillante acquisto per Consorzio C3, la compagine di via Cappellini 11 a Milano, che con il nuovo associato Briò amplia la propria quota di mercato nella categoria Specialisti Drug, che solo Briò rappresenta con il 5,9% e con il 15,3% nel Lazio -commenta Maiorana Maggiorino, presidente di C3 dal 2008 e socio dal 1982-. Siamo convinti che la formula della trasparenza e dei bassi costi vada premiando di pari passo la serietà e i valori che da 50 anni contraddistinguono il nostro gruppo in cui ogni imprenditore associato mantiene sempre l’autonomia di gestione sul proprio territorio. Nel prossimo CdA che si terrà a breve valuteremo una nuova candidatura che potrebbe portare altri numeri importanti al nostro Consorzio”.

Le imprese di Consorzio C3

Con il Gruppo Briò entrano nel circuito Briò, Briò Shop, Europlanet casa, Gd shopping, GeneralDap e Magazzini Maury’s.

Attualmente le imprese associate del Consorzio C3 sono: