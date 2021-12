Gruppo De’ Longhi: ai dipendenti un bonus straordinario di 11 milioni

Un bonus straordinario di circa 11 milioni di euro che sarà erogato entro il primo trimestre del 2022 come " riconoscimento al supporto e al forte spirito di appartenenza dimostrato dalle nostre persone nei confronti del gruppo", spiega Massimo Garavaglia, Ad di De’ Longhi S.p.A., commentando la misura approvata dal consiglio di amministrazione.

A dipendenti e collaboratori sono così riconosciuti un "persistente impegno e della straordinaria dedizione nel superare le sfide in un anno dalle molte complessità", continua Gravaglia. Una scelta non solo etica, ma che come scriviamo spesso su queste pagine ben concretizza i tanto popolari discorsi sulla sostenibilità sociale e gestione strategica dei dipendenti come primaria fonte di reputation e advocacy del brand.

I risultati di De’ Longhi, anche grazie a questa gestione delle risorse interne, sono stati positivi negli ultimi trimestri. In particolare, per l’anno in corso, il gruppo prevede di registrare ricavi in crescita a cambi costanti ad un tasso che si colloca nella parte alta dell’intervallo 28% - 33% ed un adjusted ebitda in miglioramento rispetto all’anno scorso, sia in valore che come percentuale dei ricavi. Inoltre, il consolidamento di Eversys porterà circa ulteriori 2 punti percentuali di crescita dei ricavi e un adjusted ebitda, in percentuale dei ricavi, in linea con il resto del gruppo.