Gruppo Gabrielli potenzia l’insegna Oasi nel Lazio

L'insegna inaugura il suo 25esimo store nella regione, situato a Sora, su una superficie di 2.500 mq. “Si tratta senza dubbio del più grande punto di vendita della zona -dichiara il futuro direttore dell’Oasi, Michele Merlo- un nuovo manufatto totalmente coibentato e coperto da lucernari per garantire un’illuminazione naturale. Lavoreremo per far conoscere la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, in un territorio nuovo dalle innumerevoli potenzialità”. L'offerta conta 16.000 referenze, tra cui quelle a marchio Consilia.

“I valori che sono alla base dell’agire del Gruppo Gabrielli si concretizzano in azioni per la valorizzazione consapevole del territorio -afferma il presidente del Gruppo Gabrielli Luciano Gabrielli- e dunque anche l’Oasi di Sora nasce con l’idea, subito diventata realtà, di sostenere l’indotto locale, a partire dalla provenienza dei collaboratori del punto di vendita, e di dialogare con la comunità, facendo particolare attenzione alle strutture che operano nel sociale. La nostra espansione nel Lazio conferma la bontà del nostro modello operativo e la

capacità di rispondere sempre in maniera efficace ai cambiamenti legati al modo di fare la spesa”.

Soluzioni green

In ambito di sostenibilità sono state adottate soluzioni specifiche tra cui pensiline con funzioni di schermature solari e illuminazione a led per il parcheggio esterno (incluso sensore crepuscolare ed astronomico e automatizzazione dell’intensità luminosa in base alle esigenze).

La climatizzazione green sarà garantita dalla presenza di pompa di calore gas metano ad alta efficienza estiva ed invernale, impianto freddo alimentare a CO2 e impianti ad alta efficienza senza dispersioni, garanzia assoluta della catena del freddo con miglioramento della qualità dei prodotti commercializzati.

Nel punto vendita, inoltre, sarà operativo il “Building Management System” (Bms) che permette la gestione intelligente ed ecologica di refrigerazione, illuminazione interna, impianti di climatizzazione, impianto fotovoltaico e mobilità elettrica, con notevoli benefici in termini di efficienza energetica e risparmio sui consumi di fonti fossili.

La classe energetica prevista è A++++.