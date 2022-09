Gruppo Mirato entra nella nutraceutica con I Provenzali Benessere

Intercettare la sempre crescente domanda dei consumatori per gli integratori alimentari è stato il progetto alla base della gamma I Provenzali Benessere

Il Gruppo Mirato, attivo nel settore beauty con brand come Malizia, Intesa e Splend’Or, sbarca nel mercato della nutraceutica intercettando la sempre più crescente domanda nel settore, anche in risposta all’emergenza sanitaria che ha portato i consumatori a migrare verso prodotti per il rafforzamento del sistema immunitario.

La linea, indirizzata alla gdo come tutti i prodotti del Gruppo, deriva da un progetto intrapreso in primavera e fa parte della gamma I Provenzali prendendo il nome di I Provenzali Benessere.

“Abbiamo lanciato una linea di integratori alimentari a marchio I Provenzali Benessere, tra cui un prodotto per la perdita e il controllo del peso -spiega Alberto Pollini, direttore commerciale e marketing e consigliere di amministrazione di Mirato- che ha registrato largo consenso insieme con l’integratore di potassio e magnesio, che agisce anche sul processo di regolazione della sudorazione grazie alla presenza del gemmoderivato di ippocastano. È stato infine accolto con soddisfazione anche il succo d’Aloe Vera con fico, con una doppia azione depurativa e digestiva”.

La gamma I Provenzali Benessere

I Provenzali Benessere si compone di 9 referenze: fermenti lattici, multivitamine e minerali, capelli e unghie, melatonina, perdita e controllo di peso, colesterolo, difesa e sostegno, potassio e magnesio, aloe vera. Ogni prodotto è stato sviluppato attentamente con formule bilanciate ed estratti vegetali titolati; la gamma spicca per “free-from”: senza lattosio, senza glutine, senza ingredienti di origine animale, senza zuccheri aggiunti, senza conservanti e ogm, senza coloranti e fonti di iodio. Unitamente, il pack è eco-friendly realizzato in cartoncino Fsc.

Il Gruppo Mirato propone una novità assoluta per il mercato, l’uso dei gemmoderivati. All’interno di ogni prodotto sono presenti i principi attivi contenuti nelle gemme delle piante selezionate, ricche di nutrienti. Inoltre, la raccolta di queste gemme avviene tra le Alpi piemontesi e liguri a mano da piante spontanee durante il periodo balsamico.