Gruppo Selex con “Qualità Difesa” prosegue nel racconto anti-inflazione

Un nuovo spot dal tone of voice vivace e "supereroico" per comunicare senso di protezione e fiducia in tempi di aumento dei prezzi (con la mdd a fare da garante)

In tempi di incertezze e difficoltà legate all'inflazione la gdo non può che cercare di riaffermare quel legame di fiducia a valenza sociale che tanto l'aveva contraddistinta e resa fonte di elogio durante il lockdown. Non a caso Gruppo Selex sceglie di investire in una serie di spot dove la comunicazione, sebbene con toni vivaci e non troppo impegnati, si incentra proprio su questi valori ed aspetti trasferiti in primis attraverso la mdd.

Dopo lo spot "Spesa Difesa", lanciato nel 2022, l'azienda torna infatti in televisione chiamando in azione una nuova supereroina, ovvero "Qualità Difesa". Nel video (sopra) la paladina si erge a simbolo della qualità accessibile a tutti dei prodotti a marchio Selex, scendendo in campo per sbaragliare il suo rivale, "Cattivo Gusto", che vorrebbe ingrigire le tavole degli italiani con i suoi prodotti scadenti.

“Nel rapporto tra qualità e prezzo che caratterizza i prodotti a marchio Selex, la filosofia del Gruppo Selex è sempre stata orientata a dare rilevanza prioritaria al denominatore della qualità - sottolinea Maniele Tasca, direttore generale di Gruppo Selex – soprattutto se pensiamo alle linee specialistiche e premium, ma non solo, e ancora di più in questa fase di mercato dove i prodotti a marchio sono chiamati a svolgere un ruolo importantissimo di difesa del potere d’acquisto e le Imprese Socie sono impegnate a contenerne i prezzi senza derogare mai alla qualità”

Alla realizzazione del nuovo spot è stata confermata l’agenzia di comunicazione Different e dal punto di vista creativo si è mantenuto il tone of voice dai tratti fumettistici in stile Marvel dei precedenti “episodi” della campagna. Il sequel si alternerà con il primo spot della serie attualmente in programmazione, seguendo una pianificazione multi-channel che coinvolge le principali emittenti tv oltre a un’importante presenza anche sui canali digital.